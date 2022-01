ESPN Brasil e Fox Sports mudam de nome hoje, 17; entenda a mudança

ESPN Brasil e Fox Sports mudam de nome a partir de hoje, segunda-feira, 17. A mudança acontece após fusão da Fox pela Disney e foi anunciada em novembro de 2021. Confira como as emissoras se chamarão

As emissoras esportivas ESPN Brasil e Fox Sports mudam de nome a partir de hoje, segunda-feira, 17. A mudança de nomenclatura foi anunciada pela Disney em novembro do ano passado, após a empresa comprar a Fox. A fusão entre as duas marcas foi concluída neste início de ano e tem a alteração nas emissoras como um dos resultados.

A ESPN Brasil estreou em 1995 como sucessora da antiga TVA Esportes, consistindo em um joint-venture entre o Grupo Abril e a Disney. O controle total do canal foi assumido pela empresa estadunidense em 1999. Já o Fox Sports foi lançado em fevereiro de 2012, adquirindo à época o direito de transmissão de eventos diversos, como a Copa Libertadores da América e a Copa Sul-Americana.

ESPN Brasil e Fox Sports: confira as mudanças nos nomes

A reformulação tem acontecido desde 2021, com demissões e mudanças na grade de programação; desta vez, as novas nomenclaturas objetivam a padronização e unificação dos canais na América Latina, segundo reportou o site NaTelinha. Confira abaixo as mudanças nos nomes das emissoras ESPN Brasil e Fox Sports e outras pertencentes à Disney:

ESPN Brasil se torna ESPN;

ESPN se torna ESPN2;

ESPN2 se torna ESPN3;

Fox Sports se torna ESPN4.

Até o momento, não foram anunciadas alterações para os canais Fox Sports 2 — que exibirá as partidas da Libertadores deste ano — e ESPN Extra.



