Atlético-MG anuncia nome de substituto de Cuca

Um dos maiores mistérios da atual temporada do futebol brasileiro chegou ao final nesta quinta-feira (13): Quem substituiria Cuca no comando do Atlético-MG, atual campeão do Brasileiro e da Copa do Brasil? O nome escolhido pelo Galo para a tarefa foi do técnico argentino Antonio Mohamed. O treinador, que é conhecido pela alcunha de El Turco, assinou até dezembro de 2022.