Menino cearense diz que Lula fará gol na Copa, vídeo viraliza, e petista reage

Viralizou nesta terça-feira, 8, o vídeo de uma criança cearense que deu uma reposta inusitada sobre quem vai marcar gols na Copa do Mundo. Respondendo ao repórter, o menino dispara: "Lula", mencionando presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Lula compartilhou o vídeo nas redes sociais e mandou um abraço para o garoto.

"Um abraço para o pequeno torcedor. Boa sorte para os convocados por Tite na Copa", disse o presidente eleito. Ele aproveitou para desejar sorte aos convocados por Tite na tarde de ontem para participarem da Copa do Mundo do Catar, que acontece no final do mês.

Um abraço para o pequeno torcedor. Boa sorte para os convocados por Tite na Copa. https://t.co/nGe9Hqp1Jg November 8, 2022



O momento aconteceu durante a gravação de uma reportagem para o programa Balanço Geral, da TV Cidade, afiliada da Record no Ceará, sobre uma rua de Fortaleza enfeitada para o Mundial. O repórter Edney Cunha compartilhou nas redes sociais o trecho da resposta do menino, que não foi ao ar.



