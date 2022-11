Vídeo de Lula dançando com Daniela Mercury na Bahia é de antes das eleições

Tem circulado nas redes sociais um vídeo do presidente eleito Luiz inácio Lula da Silva (PT) e sua esposa, Janja, dançando com a cantora Daniela Mercury e outros artistas em Salvador, na Bahia. O registro, no entanto, não é atual e foi publicado em abril deste ano, antes das eleições.

O vídeo foi publicado por Daniela Mercury nas redes sociais em abril deste ano e voltou ao perfil da cantora em outubro, em publicação de aniversário da artista ao petista, dias antes o resultado do segundo turno das eleições.

As imagens mostram o momento que a artista canta "O canto dessa cidade", enquanto Lula e Janja dançam e cantam. Também participam do momento o governador Rui Costa e a cantora Margareth Menezes.

Tem circulado nas redes sociais um vídeo de Lula (PT) e sua esposa, Janja, dançando com a cantora Daniela Mercury e outros artistas em Salvador, na Bahia. O registro, no entanto, não é atual e foi publicado em abril deste ano, antes das eleições. pic.twitter.com/lSwvSB24uT

