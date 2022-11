Apoiador de Lula morre ao ser baleado assistindo apuração e 4 ficam feridos

20:04 | Out. 31, 2022

Um homem armado, não identificado pela Polícia Civil, matou a tiros Pedro Henrique Dias Soares, de 28 anos, no bairro Nova Cintra, em Belo Horizonte, após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições para presidente, na noite deste domingo, 30. O caso é investigado como crime de motivação política. As informações são do Jornal O Globo.

Cinco pessoas foram baleadas pelo suspeito logo após a apuração: Pedro Henrique, duas mulheres de 47 anos, uma de 40 e uma criança de 12. Elas foram levadas ao Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, porém o jovem teve ferimentos no abdômen e no ombro e não resistiu.

O suspeito disse aos militares que bebeu durante o dia inteiro e, após o final das eleições, resolveu sair em "busca de traficantes" que, segundo ele, teriam o costume de ficar em um beco da região. O homem afirmou que viu as pessoas na rua ao sair de casa e atirou aleatoriamente. Neste momento, o suspeito atingiu uma mulher de 47 anos e outra de 40 anos, que foram as primeiras vítimas

Em seguida, ele avistou a garagem em que Pedro e sua família comemoravam a vitória de Lula. A mãe, de 47 anos, e uma prima, de 12, decidiram abrir o portão da casa para festejar na rua.

Uma das tias de Pedro Henrique disse à Record TV que dez pessoas estavam no local acompanhando a apuração dos votos. Apoiadores de Bolsonaro também assistiam a apuração.

"A gente estava em uma comemoração entre família. Meu sobrinho estava cantando 'é Lula, é Lula', porque ganhou. (O suspeito) simplesmente saiu atirando porque o Lula ganhou. O cara já chegou atirando", conta a dona de casa Amanda Dias de Paula, que havia deixado o local poucos antes da chegada do atirador.

Duas armas de fogo, uma pistola calibre 9mm e uma 380, e uma faca foram apreendidas pela Polícia Militar e uma arma de fogo e mais 500 munições foram encontradas na casa do atirador.

O suspeito foi preso em flagrante pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio. A Polícia Civil investiga o caso com motivação política, mas a defesa dele alega surto psicótico e não cunho político. Nenhuma linha foi descartada.



