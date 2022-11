Jogo Político especial bate 1 milhão de visualizações na cobertura do 2° turno

A edição do domingo passado cobriu a reta final de votação, toda a apuração de votos e as repercussões após o resultado final

A cobertura especial do programa Jogo Político no último domingo, 30, data em que ocorreu o segundo turno das eleições, alcançou 1 milhão de visualizações. Tradicionalmente exibido às terças-feiras, a edição extra cobriu as movimentações iniciais até as repercussões após o resultado já definido.

Apresentado pelos jornalistas Ítalo Coriolano e Marcos Tardin, o programa repercutiu os momentos iniciais da contagem dos votos, com os dados fornecidos a cada momento pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Ao longo do programa, houve entradas ao vivo do time de correspondentes em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador.

O formato se assemelhou ao realizado também no primeiro turno, no dia 2 de outubro. Este já conta com mais de 2,3 milhões de visualizações.

O Jogo Político estreou em junho de 2021, sendo transmitido toda terça-feira, pelas redes sociais do O POVO, no Facebook, YouTube, Twitter e TikTok, a partir das 14h30min.

Todas as edições contam com a participação de até duas personalidades da política nacional ou local (Ceará), para discutir o que está em alta no momento no mundo político.



ASSISTA À ÍNTEGRA DA EDIÇÃO ESPECIAL (30/10)

