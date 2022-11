Filho de Lula relembra Marisa Letícia após vitória nas eleições: "Merecia estar aqui"

Um dos filhos do presidente eleito Lula (PT) com a ex-primeira-dama Marisa Letícia, Luis Claudio Lula da Silva, recordou a memória da mãe após a vitória do petista no último domingo, 30. O quarto filho de Lula afirmou que a mãe “merecia estar aqui”.

“Se tem alguém que merecia estar aqui presenciando esse momento era minha mãe! Por isso faço questão de andar com ela no peito! Saudades sem fim!”, legendou ao postar a foto de um colar com a foto de Marisa.

Saudades sem fim! pic.twitter.com/apITLGvAE4

Marisa morreu há 5 anos, em 3 de fevereiro de 2017, vítima de um acidente vascular cerebral hemorrágico (AVC). A morte da ex-mulher de Lula ocorreu em meio a Operação Lava Jato, que tinha a ex-primeira-dama ré de duas ações penais por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Durante o velório, Lula fez um discurso político e emocionado, responsabilizando o processo da Lava Jato pela morte de Marisa.

“Marisa morreu triste porque a canalhice, a leviandade e a maldade que fizeram com ela... Quero provar que os facínoras que levantaram leviandades contra ela tenham um dia a humildade de pedir desculpas”, disse o petista, à época.

