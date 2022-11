Cerca de 10 bolsonaristas agitam bandeiras na beira de rodovia no Ceará

Um pequeno grupo de pessoas se manifestava nas proximidades do posto São Cristóvão, na BR-116, em Fortaleza, na manhã desta terça-feira, 1°. Vestidos com roupas verdes e amarelas e portando bandeiras do Brasil, o grupo acenava e agitava as bandeiras para motoristas que passavam no local. Embora não tenha interrompido o fluxo de veículos, a manifestação possui caráter golpista devido aos atos registrados em estradas de todo o País após a derrota eleitoral do presidente Jair Bolsonaro (PL).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) estava no local fiscalizando o tráfego, que continuou normalmente. Quatro viaturas da PRF estavam estacionadas nas proximidades do posto, uma delas se aproximou do grupo de pessoas para dar orientações.

No Ceará, a PRF contabilizou quatro ocorrências de interdição nas estradas, todas encerradas após diálogo com manifestantes. Todos atos golpistas no Estado ocorreram na BR-116, sendo uma em Pacajus (km 45), dois em Fortaleza (km 3 e km 15) e um em Brejo Santo (km 505).

Neste momento não há nenhum ponto de interdição nas rodovias do do Ceará, segundo informou ao O POVO o policial federal Dihone Lourenço. “É importante dizer que estamos com efetivo reforçado, policiais convocados, gabinete de crise montado e em contato direto com outros órgãos, inclusive com o Choque da Polícia Militar, para que possamos dar uma resposta imediata e eficiente a qualquer outra manifestação que venha a causar transtorno à livre circulação nas rodovias”, conclui.

