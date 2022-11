Grupos pró-Bolsonaro interditam ao menos 14 rodovias federais e estaduais em SP

Manifestantes pró-Bolsonaro interditam parcial ou completamente diversas rodovias federais e estaduais em São Paulo nesta segunda-feira, 31. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) contestam o resultado das eleições que concederam vitória ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No total, o tráfego de ao menos 14 estradas foi prejudicado pelas manifestações.

Dados da Polícia Rodoviária Federal de São Paulo (PRF-SP) mostram que até as 18h15 sete estradas estavam em bloqueio total, com tráfego impedido por pneus, tratores, caminhões ou outras iniciativas dos manifestantes. Segundo notificações emitidas pelo perfil oficial do Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP) no Twitter, também aconteceram ao menos sete interdições parciais ou totais nas rodovias estaduais de São Paulo.

Na BR-116, nos trechos próximos a Pindamonhangaba, a situação começou a ser controlada por volta das 19h40, liberando fluxo nas pistas norte e sul pela faixa da esquerda, sem retenção nos dois sentidos. O trecho de Juquitiba, próximo ao Embu das Artes, foi totalmente liberado pela polícia rodoviária após manifestantes interromperem o tráfego ateando fogo em pneus.

Uma interdição no Trevo de Lupércio da BR-153, próximo a Ocauçu, também ateou fogo em pneus. Às 19h24, a PRF ainda tentava negociar liberação da via. No trecho da BR-153 próximo a São José do Rio Preto, cerca de 80 pessoas interditaram ambos os sentidos, permitindo apenas veículos perecíveis de urgência e emergência. O bloqueio não envolveu incêndio, mas até às 19h20 permanecia no mesmo estado e com aumento no número de manifestantes.

Na Rodovia Hélio Smidt (BR-610), o acesso à Avenida Monteiro Lobato, em Guarulhos, também foi parcialmente interditado, com a presença de aproximadamente 50 manifestantes.

Em Osasco, no sentido São Paulo, manifestantes interferiram parcialmente no trânsito da rodovia Raposo Tavares (SP-070), permitindo tráfego apenas de carros de passeio e bicicletas.

A rodovia Feliciano Tavares da Cunha (SP-310) foi completamente bloqueada por queima de pneus na altura de Monte Aprazível. O mesmo aconteceu nas rodovias: Brigadeiro Eduardo Gomes (SP-457), em Bastos; Engenheiro Lauri Simões de Barros (SP-189), em Buri; Euclides da Cunha (SP-320), em Votuporanga; Assis Chateaubriand (SP-425), em Parapuã; Cândido Portinari (SP-334), em Rifaina.

O Estadão/Broadcastentrou em contato com o departamento de Polícia Rodoviária Estadual de São Paulo, coordenado pela Polícia Militar estadual, para confirmação dos dados obtidos e informações sobre os procedimentos tomados para controlar e normalizar o tráfego. Até o momento da publicação, a reportagem não recebeu retorno.

