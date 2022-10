Araripe foi o município com maior vantagem de votos para Lula com 91%

A 317 quilômetros de Fortaleza, o município de Araripe deu a maior vantagem de votos para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em percentual, o petista teve 91,48% dos votos válidos contra 8,52% do atual chefe do Executivo Jair Bolsonaro, conforme resultado apurado pelo Tribunal Supeiror Eleitoral (TSE), neste domingo, 30.

No Ceará, Lula saiu vitorioso em todos os municípios, somando 69,97% , cerca de 3,9 milhões de votos. Bolsonaro ficou com 30,03%, em torno de 1,6 milhão de votos. O Ceará é o 8º maior colégio eleitoral do País, com quase 7 milhões de eleitores.

Segundo o TSE, 82,86% dos eleitores (5.649.398) compareceram às urnas neste segundo turno, com uma taxa de abstenção na casa dos 17% (1.168.794).



Depois de Araripe, os municípios que mais tiveram vantagens para Lula foram: Altaneira (90,82% a 9,18%), Potengi (90,14% a 9,86%), Santana do Cariri (89,82% a 10,18%) e Tarrafas (88,92% a 11,08%).



O município com resultado mais apertado ficou para Morrinhos, com 52,13% para o petista a 47,87% para Bolsonaro. No maior colégio eleitoral do estado, Fortaleza, a diferença foi levemente maior em favor de Lula, que terminou com 58% contra 41% do atual presidente.



Nos maiores colégios eleitorais, Lula teve vantagem de 61% contra 38%, em Caucaia, 76,31% a 23,69% em Juazeiro do Norte, 60,71% a 39,29%, em, Maracanaú, e 69,03% a 30,97%, em Sobral.

