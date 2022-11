Flávio é o primeiro do clã Bolsonaro a reconhecer derrota do pai: "Ergam a cabeça"

16:30 | Out. 31, 2022

O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos) foi o primeiro do clã Bolsonaro a quebrar o silêncio e reconhecer a derrota do pai para Lula (PT) na disputa pela Presidência da República. O parlamentar agradeceu o apoio dos eleitores, pediu que eles "erguessem" a cabeça e não "desistissem" do Brasil.

"Obrigado a cada um que nos ajudou a resgatar o patriotismo, que orou, rezou, foi para as ruas, deu seu suor pelo país que está dando certo e deu a Bolsonaro a maior votação de sua vida. Vamos erguer a cabeça e não vamos desistir do nosso Brasil! Deus no comando", escreveu o primogênito do presidente.

Flávio foi o primeiro de sua família a se pronunciar após o resultado do pleito deste ano, que culminou com derrota de seu pai por 50,90% a 49,10%, diferença de pouco mais de 2 milhões de sufrágios.

Há expectativa, no entanto, que Bolsonaro faça um pronunciamento oficial reconhecendo sua derrota. Segundo apurações da CNN Brasil, ministros de estado estão pressionando o Presidente a posicionar-se a favor do resultado constatado pelas urnas.

Logo após a confirmação da eleição de Lula neste domingo, o ex-militar ficou recluso no Palácio da Alvorada e não quis receber visitas nem mesmo de seus aliados políticos mais próximos. Nesta segunda, houve reunião com ministros para definir quais serão as decisões a serem tomadas.

