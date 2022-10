Nordeste: Eleitores denunciam intimidação de agentes da PRF até locais de votação

Eleitores do Nordeste têm usado as redes sociais para denunciar, por meio de vídeos, uma mobilização de agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para que eleitores não votem no 2º turno neste domingo, 30. Operações estariam sendo realizadas mesmo após a proibição de qualquer operação que afete o transporte público dos eleitores, protocolada pelo ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na noite deste sábado, 29.

Em um dos casos, o prefeito de Cuité (PB), Charles Camaraense (Cidadania), afirma que PRF está barrando a população.

“Eu não quero acreditar que isso é uma ação orquestrada, para que o povo não possa vir votar. Mas está acontecendo neste exato momento, em pleno dia de eleição, blitz da Polícia Rodoviária Federal aqui na entrada de Cuité, impedindo que algumas pessoas possam deixar de ir votar”, diz ele.

A denúncia aqui é feita por Charles Camaraense sobre a operação em Cuité e as denúncias de operações em todo o país. pic.twitter.com/zuv4kHQOkb — William De Lucca (@delucca) October 30, 2022

Outro vídeo que circula nas redes sociais mostra uma pessoa dirigindo um carro em Juazeiro do Norte (CE), no bairro Pirajá, enquanto conversa com um eleitor. Ele afirma que agentes da PRF estão arrando adesivos de carros, intimando pessoas e atrapalhando o deslocamento de transportes.

Juazeiro do Norte, Ceará. PRF INTERFERINDO NAS ELEIÇÕES pic.twitter.com/v89OOKgepU — MariaGraças P.Coelho (@midiatico) October 30, 2022

Outra denúncia foi registrada em Jacobita, no interior da Bahia. Na ocasião, o prefeito do município, Tiago Dias, aparece questionando os agentes do motivo das operações. "Pela primeira vez na história, nunca vi isso na minha vida", diz o gestor.

Aqui na minha cidade o prefeito agiu e estamos barrando essa ação maliciosa da PRF. #Eleicoes2022 #Nordeste pic.twitter.com/IsE6ARSGxd — Mariana Oliveira (@MarianaOlivJaco) October 30, 2022

O TSE informou ter tomado conhecimento dos casos e intimou o diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques, a explicar, com urgência, as razões pelas quais estão sendo realizadas operações policiais. O despacho foi tomada na manhã deste domingo, 30, pelo presidente do TSE, Alexandre do Moraes.



O POVO entrou em contato com o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), que ainda não se manifestou sobre o caso em Juazeiro do Norte. A assessoria de imprensa do órgão afirmou que a PRF emitirá nota em breve explicando os casos.

