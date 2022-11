Eleições 2022: memes e brincadeiras marcam decisão das urnas

Brincadeiras e piadas na internet com altos números de compartilhamento, também conhecidas como memes, ilustraram as eleições gerais de 2022

Na noite do último domingo, 30, o ex-presidente Luiz Inácio "Lula" da Silva foi o vencedor das eleições gerais de 2022 e foi declarado o próximo presidente do Brasil. Nas redes sociais, a repercussão da vitória foi feita, em grande parte, por meio dos "memes", termo que nomeia imagens e ilustrações em tom jocoso compartilhados em massa na internet.

Memes com imagens de Lula foram compartilhados nas redes sociais na noite do domingo, 30, após a confirmação de sua vitória (Foto: Reprodução / Twitter)



Diversas imagens são usadas para inserir humor em conversas sobre política nas redes sociais. Instrumentos de mídia como Twitter, Tiktok e Instagram, usados de forma ampla pelos jovens brasileiros, são as bases dos compartilhamentos. Além de Lula e Bolsonaro, também são usadas imagens de outras figuras políticas do Brasil, como a ex-presidente Dilma, que governou o país entre 2011 e 2016.

Outra das imagens compartilhadas mostra a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) com a faixa presidencial, e afirma: "Voltamos!" (Foto: Reprodução / Twitter)



Em plataformas como o Whatsapp, que se encontra entre ser um aplicativo de conversas ou considerado uma rede social por si só, os "stickers" são a forma mais ágil de compartilhar memes, e as imagens de Lula também foram usadas para compartilhar as notícias da vitória nas urnas entre conhecidos.

Os memes são uma forma descontraída de inserir assuntos sobre sociedade, política e atualidades no diálogo de quem mais frequenta as redes sociais. De acordo com o estudo TIC Online Kids Brasil, 78% dos jovens que têm acesso à internet estão presentes nas mídias sociais.





A função "stickers" do app Whatsapp é uma opção rápida e fácil para compartilhamento de memes, inseridos nas conversas (Foto: Reprodução / Twitter)



A divulgação em massa dos memes na internet também foi uma marca da última eleição, que contou com níveis de disparo de informações jamais vistos em processos eleitorais no Brasil. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), apurados pelo O Globo, os gastos com estratégia digital nas campanhas de 2022 superaram a marca de R$ 120 milhões só no primeiro turno.

