Líderes do mundo parabenizam Lula após vitória eleitoral no Brasil

Governantes da América Latina e do resto do mundo parabenizaram o candidato do PT, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que derrotou neste domingo (30), por uma margem bastante estreita, o atual mandatário, Jair Bolsonaro (PL), no segundo turno das eleições presidenciais do Brasil.

- "Envio meus cumprimentos a Luiz Inácio Lula da Silva por sua eleição para ser o próximo presidente do Brasil depois de eleições livres, justas e confiáveis. Espero que trabalhemos juntos para continuar com a cooperação entre nossos dois países nos próximos meses e anos."

(Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em comunicado da Casa Branca)

- "Parabéns @LulaOficial! Sua vitória abre um novo tempo para a história da América Latina. Um tempo de esperança e de futuro que começa hoje mesmo. Aqui você tem um companheiro para trabalhar e sonhar alto com o bem-estar de nossos povos".

(Presidente de Argentina, Alberto Fernández, no Twitter)

- "Viva Lula!"

(Presidente da Colômbia, Gustavo Petro, no Twitter)

- "Celebramos a vitória do povo brasileiro, que, neste 30 de outubro, elegeram @LulaOficial como seu novo Presidente. Vida longa aos povos decididos a serem livres, soberanos e independentes! Hoje, no Brasil, venceu a democracia. Parabéns, Lula! Um Grande Abraço!"

(Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, no Twitter)

- "Te abraçamos irmão Presidente Lula".

(Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, no Twitter)

- "Lula. Alegria"

(Presidente do Chile, Gabriel Boric, no Twitter)

- "Saudamos o presidente eleito do Brasil @LulaOficial. Confiamos em trabalhar para um Mercosul moderno e aberto para o mundo. Assim que esperamos continuar e melhorar as muito boas relações bilaterais".

(Presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, no Twitter)

- "Nossos cumprimentos a @LulaOficial como novo presidente eleito da República Federativa do Brasil, e ao povo irmão brasileiro por esta jornada eleitoral. Esperamos seguir trabalhando juntos pela prosperidade de nossos povos".

(Presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, no Twitter)

- "Parabéns, @LulaOficial, por sua vitória nestas eleições nas quais o Brasil decidiu apostar no progresso e na esperança. Trabalhemos juntos pela justiça social, pela igualdade e contra a mudança climática. Seu sucesso será o do povo brasileiro. Parabéns, Lula!"

(Presidente de governo da Espanha, Pedro Sánchez, no Twitter)

- "Felicidades, querido @LulaOficial, por sua eleição que abre uma nova página na história do Brasil. Juntos, nós vamos unir nossos esforços para superar os muitos desafios comuns e renovar os laços de amizade entre nossos dois países".

(Presidente de França, Emmanuel Macron, no Twitter)

- "Venceu Lula, bendito seja o povo do Brasil. Haverá igualdade e humanismo".

(Presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, no Twitter)

- "O Peru parabeniza o presidente eleito do Brasil, ao companheiro @LulaOficial, trabalhador, sindicalista, lutador. Seu triunfo é fundamental para fortalecer a unidade da América Latina e a justiça social da Pátria Grande".

(Presidente de Peru, Pedro Castillo, no Twitter)

- "Parabéns irmão @LulaOficial, presidente eleito do #Brasil! Sua vitória fortalece a democracia e a integração latino-americana. Estamos seguros de que levará o povo brasileiro pelo caminho da paz, do progresso e da justiça social. Jallalla [parabéns em idioma aimará] Brasil!"

(Presidente da Bolívia, Luis Arce, no Twitter)

- "Parabéns a @LulaOficial por sua eleição como presidente da República Federativa do Brasil. Na democracia, vamos seguir fortalecendo a amizade e a cooperação entre nossos países, por melhores dias para nossos cidadãos. Nossa região continua se integrando na pluralidade".

(Presidente do Equador, Guillermo Lasso, no Twitter)

- "Com muita alegria celebramos sua merecida vitória, rogando a Deus que lhe dê saúde, força e muito amor para construir juntos e animados o futuro de seu grande país, o bem-estar das famílias, e seguir contribuindo para a busca da paz no mundo."

(Presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, em carta)

- "O povo do Brasil falou. Tenho muita vontade de trabalhar com @LulaOficial para fortalecer a associação entre nossos países, gerar resultados para canadenses e brasileiros e promover prioridades compartilhadas, como a proteção do meio ambiente. Parabéns, Lula!".

(Primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, no Twitter)

- "Meu reconhecimento ao povo do #Brasil por uma grande jornada democrática nas #Eleicoes2022. Felicito ao novo Presidente @LulaOficial por sua vitória. Conte com @OEA_oficial para trabalhar no fortalecimento da democracia, direitos humanos, segurança e desenvolvimento da nossa região".

(Secretário-geral da OEA, Luis Almagro, no Twitter)

