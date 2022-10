Lula é eleito presidente (resultado oficial)

20:10 | Out. 30, 2022

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi eleito neste domingo (30) presidente do Brasil pela terceira vez, após vencer no segundo turno Jair Bolsonaro (PL) por uma vantagem estreita, em uma apuração eletrizante do início ao fim.

Com 98,8% das urnas apuradas, Lula obteve 50,83% dos votos e Bolsonaro, 49,17% - uma margem extremamente apertada neste país de 215 milhões de habitantes e 156 milhões de eleitores, segundo dados oficiais.

