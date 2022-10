José Guimarães: O povo venceu

Em artigo de opinião, o deputado federal e vice-presidente do PT, José Guimarães, analisa a eleição de Lula (PT) em disputa com Bolsonaro (PL)

Vencemos! A vitória de Lula representa muitas conquistas. Não se trata de um êxito isolado do candidato do Partido dos Trabalhadores (PT), mas do triunfo da vontade popular por um futuro melhor. O povo escolheu o amor, a chance de voltar a comer, a possibilidade de ter seus direitos respeitados. Ganham os brasileiros e ganha também a ordem democrática, que não mais sofrerá os abalos que tem sofrido.

A eleição das nossas vidas teve ingredientes inesperados. Já contávamos com a rede bolsonarista de mentiras, mas episódios como a tentativa de impedir os votos dos nordestinos pela PRF evidenciou o golpismo do lado de lá. Durante seus quatro anos de governo, Bolsonaro atacou o Estado Democrático de Direito de diferentes modos, algo nunca antes visto. No dia do segundo turno, não foi diferente.

Flertes fascistas não combinam com democracia. Também não se harmoniza com os ditames constitucionais a forma como o povo foi esquecido nos últimos quatro anos. Os brasileiros deixaram de ser prioridade para esquemas criminosos como o Orçamento Secreto. Esse governo deixa um legado de descaso com a vida e com a dignidade humana.

Não podemos esquecer a negligência com a vida durante a pandemia de Covid-19. As mais de 30 milhões de pessoas com fome não podem ser invisibilizadas. Os quase 10 milhões de desempregados precisam voltar a ter esperança. A cultura, o meio-ambiente, a educação e os direitos das chamadas “minorias” precisam voltar à pauta governista.

Não vai ser fácil. Bolsonaro se vai, mas o bolsonarismo permanece. Precisamos da união de diferentes pensamentos, ideologias e crenças para retomar o caminho da unidade. O país está visivelmente dividido. Urge alinhar propósitos para garantir a estabilidade econômica, democrática e social.

Começamos a semana com a certeza de dias melhores. Bolsonaro vai para a lata do lixo da história como o pior presidente que o país já teve. Lula não é apenas a esperança, mas a evidência de que a força do povo destrói mitos. Juntos, vamos valorizar o povo, estimular a economia, promover o crescimento. Quem ganhou as eleições ontem foi o Brasil.

