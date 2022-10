Lira sobre vitória do Lula: "Vontade da maioria jamais deverá ser contestada"

O presidente da Câmara dos deputados, Arthur Lira (PP/AL), parabenizou Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela vitória nas eleições presidenciais e afirmou que o resultado das urnas "jamais deverá ser contestado". Em pronunciamento logo após o fim da apuração, neste domingo, 30, Lira também ressaltou a necessidade de pacificar o País e "desarmar os espíritos".

"O Brasil deu mais uma demonstração da vitalidade da sua democracia, da força das suas instituições e de nosso povo. A vontade da maioria manifestada nas urnas jamais deverá ser contestada e seguiremos em frente na construção de um País soberano, justo e com menos desigualdades", iniciou.

"As urnas já haviam falado em 2 de outubro passado, quando apontou que quer um Brasil no caminho das reformas, de um Estado menor e mais eficiente. Esse recado foi dado e deverá ser levado a sério. Ao presidente eleito, a Câmara dos Deputados lhe dá os parabéns e reafirma o compromisso com o Brasil, sempre com muito debate, diálogo e transparência", continuou Lira.

Aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL), derrotado na disputa pela reeleição, Arthur Lira disse que esse é o momento de "estender a mão aos adversários" e "restabelecer o respeito e a autonomia dos Poderes".

Leia a íntegra do pronunciamento

O Brasil deu mais uma demonstração da vitalidade da sua democracia, da força das suas instituições e de nosso povo. A vontade da maioria manifestada nas urnas jamais deverá ser contestada e seguiremos em frente na construção de um País soberano, justo e com menos desigualdades.

As urnas já haviam falado em 2 de outubro passado, quando apontou que quer um Brasil no caminho das reformas, de um Estado menor e mais eficiente. Esse recado foi dado e deverá ser levado a sério. Ao presidente eleito, a Câmara dos Deputados lhe dá os parabéns e reafirma o compromisso com o Brasil, sempre com muito debate, diálogo e transparência. É preciso ouvir a voz dos todos, mesmo divergentes, e trabalhar para atender as aspirações mais amplas.

É hora de desarmar os espíritos, estender a mão aos adversários, debater, construir pontos, propostas e práticas que tragam mais desenvolvimento, empregos, saúde, educação e marcos regulatórios eficientes. Tudo que for feito daqui para frente tem que ter um único princípio: pacificar o País e dar melhor qualidade de vida ao povo brasileiro.

Da mesma forma que reafirmamos a lisura, a estabilidade e a confirmação da vontade popular, não podemos aceitar revanchismos ou perseguições, seja de que lado for. Agora é olhar adiante, debater nas instâncias legítimas e democráticas, restabelecer o respeito e a autonomia dos Poderes, e avançar para melhorar a vida de todos, principalmente dos mais vulneráveis.

A Câmara dos Deputados estará sempre cumprindo o seu papel crucial de Casa do Povo Brasileiro para que possamos discutir e definir as questões importantes para o País.

Viva a democracia. Viva o Brasil!"

