Eleitores brasileiros enfrentam filas para votar em grandes cidades europeias

Relatos nas redes sociais mostram que eleitores brasileiros voltaram a enfrentar filas nos locais de votação em grandes cidades da Europa. Na maioria dos países da União Europeia (UE), a votação começou às 04h00 do horário de Brasília.

Na França, as primeiras horas de votação foram de grande movimentação de brasileiros em diversas ruas de Paris. Segundo relatos de eleitores, a fila para votação está maior do que no primeiro turno.

Em Lisboa, as filas começaram a se formar até duas horas antes da votação ter início. A capital portuguesa é o maior colégio eleitoral brasileiro no exterior, com cerca de 45,2 mil eleitores aptos a votar, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em Milão, brasileiros voltam a enfrentar longas filas, mostram vídeos que circulam no Twitter. Desde o primeiro turno, os eleitores que moram no Norte da Itália têm um colégio como opção para votar. Em eleições passadas, eram três espalhadas nas regiões de Lombardia e Veneto.

Segundo maior colégio brasileiro na Europa, Londres abriu as urnas às 5h00 (de Brasília). Por lá, as filas andam rápido e policiais advertem eleitores que passam buzinando pelo West London College, onde ocorre a votação.

Tags