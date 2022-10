Começa eleição brasileira em Wellington, na Nova Zelândia

Votação no país da Oceania começou pontualmente às 8 horas da manhã, 16 horas no horário de Brasília

O segundo turno das eleições brasileiras já começou do outro lado do mundo. As primeiras seções eleitorais foram abertas neste sábado, 29, às 16 horas, horário de Brasília, na Nova Zelândia, que tem 16 horas à frente do fuso horário brasileiro. As urnas estão instaladas na capital Wellington. No total, são quatro locais de votação.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores (MRE), 2.951 eleitores brasileiros estão aptos a votar em território neozelandês. Assim como nos demais locais onde haverá votação no exterior, os votos depositados nas urnas na Nova Zelândia serão enviados para a sala de totalização do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Neste segundo turno, de acordo com o MRE, 697.084 mil eleitores brasileiros que moram fora do País estão aptos a votar para presidente da República.

O número é recorde e representa aumento de quase 40% em relação a 2018. A votação acontecerá em 97 países. Segundo o TSE, 989 urnas estarão à disposição dos brasileiros no exterior.

