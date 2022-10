Lula e Bolsonaro trocam acusações sobre corrupção no debate da Globo

22:38 | Out. 28, 2022

No último debate antes do segundo turno das eleições, o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) trocaram acusações sobre corrupção e repercutiram a prisão do ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB).

Bolsonaro chamou Lula de "bandido" e disse que o petista "levou grana para o bolso" quando comentava sobre o atraso no cronograma das obras da Transposição do Rio São Francisco. Em resposta, Lula falou sobre os 51 imóveis comprados em dinheiro vivo pela família do presidente e associou Bolsonaro a esquemas de rachadinha.

O candidato à reeleição relembrou as condenações de Lula na Justiça Federal –todas anuladas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) – e disse que o petista só está concorrendo ao Planalto "porque tem um amigo no STF". "Você tinha que estar preso", afirmou Bolsonaro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Lula reagiu dizendo que foi julgado por um "juiz mentiroso", em referência ao ex-juiz Sérgio Moro, e introduziu na discussão a prisão de Roberto Jefferson, a quem chamou de pistoleiro.

O petista acusou Bolsonaro de "esconder" o ex-deputado de sua campanha após este atacar policiais federais com tiros de fuzil e granadas durante cumprimento de mandado de prisão, no último domingo, 23.

Tentando se descolar de Jefferson, o presidente relembrou a atuação do ex-parlamentar no escândalo do mensalão, revelado em 2005, durante o primeiro mandato de Lula: "Roberto Jefferson, teu amigo, pegava grana de você para comprar deputados na Câmara".

O debate seguiu com clima tenso ao longo do primeiro bloco, reservado para confronto direto entre os candidatos. O presidente se referiu ao oponente como "mentiroso" por várias vezes, ao que Lula devolvia o chamando de "desequilibrado".

Em meio aos enfrentamentos, Lula deu as costas para Bolsonaro quando o presidente pediu que o petista ficasse ao seu lado.



Sobre o assunto Bolsonaro exalta redução do ICMS dos combustíveis e Lula o acusa de 'covardia'

Bolsonaro critica TSE sobre inserções de rádio e acusa PT de espalhar fake news

Bolsonaro chama pesquisas de 'fajutas' e pergunta a Lula se 'crime compensa'

Lula e Bolsonaro travam embate sobre salário mínimo com acusações de fake news

Tags