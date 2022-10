Bolsonaro chama pesquisas de 'fajutas' e pergunta a Lula se 'crime compensa'

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta sexta-feira, 28, durante o debate na TV Globo, que as pesquisas que mostram o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente na corrida pelo Palácio do Planalto são "fajutas". Ao associar o petista à corrupção, o chefe do Executivo perguntou a Lula se "o crime compensa". O candidato à reeleição citou escândalos na Petrobras.

Lula, por sua vez, criticou a política externa do governo Bolsonaro. "O Brasil hoje é mais isolado que Cuba", declarou o petista. O presidente, por sua vez, disse que o PT apoia Venezuela, Cuba e Argentina.

Candidato à reeleição, o chefe do Executivo disse que os governos petistas usaram dinheiro do BNDES para financiar a construção de um metrô em Caracas, capital da Venezuela, em detrimento do metrô de Belo Horizonte (MG). Bolsonaro também questionou por que o PT não concluiu a transposição do rio São Francisco.

