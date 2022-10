General Theophilo diz que contratou PMs de folga para "coibir compra de votos" em Fortaleza

18:40 | Out. 28, 2022

A declaração foi dada durante evento com participação de Beto Studart

Em vídeo compartilhado nas redes sociais, o ex-secretário Nacional da Segurança Pública do governo Bolsonaro (PL), General Theophilo (Podemos), afirma que contratou e está comandando um grupo de policiais militares com o intuito de fiscalizar locais de votação em bairros de Fortaleza. A declaração ocorreu durante evento na Capital que contou coma participação do empresário Beto Studart.

Conforme apontou, a ideia de contratar PMs é para "coibir" possíveis compras de votos em bairros por ele considerados violentos, em desfavor da reeleição do presidente da República, Jair Bolsonaro. O POVO procurou Theophilo, por meio de seu irmão, para que ele comentasse a ação que está coordenando, mas até a publicação desta matéria não obteve respostas.

"Então Pirambu, os bairros mais violentos onde ninguém entra, nós entramos. Porque todo esse pessoal que está contratado são policiais militares que estão de folga e foram contratados pela gente para fazer esse flagrante", declarou Theophilo, que foi candidato ao Governo do Ceará em 2018, pelo PSDB.

"Eles têm experiência, sabem o que fazer e vamos partir pra cima. Vamos partir pra luta para evitar essa compra de votos. Essa é a nossa grande responsabilidade nesse momento final", declarou no evento.

Theophilo descreveu a movimentação como "estratégia de guerra" e justificou a atitude para ter um "bom resultado" nas eleições. Citando o empresário Beto Studart, ele acredita na vitória de Bolsonaro contra Lula no 2º turno.

"Estratégia de guerra. Não se cerca o inimigo sem deixar válvula de escape. Se você não deixar válvula de escape, ele vem com tudo pra cima de você. A gente está fazendo estratégia militar para que possa realmente ter um bom resultado. E eu estou como o Beto (Studart), eu tenho certeza que vamos ganhar", finalizou.



