Em uma semana, Bolsonaro gasta quatro vezes mais do que Lula com propaganda no Youtube

A campanha do candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) gastou R$ 15,4 milhões com propaganda eleitoral no Youtube, entre os dias 19 a 25 de outubro. O valor é quatro vezes maior do que gastou a campanha do ex-presidente Lula (PT), que pagou R$ 3,4 milhões no mesmo período.

Desde o início da campanha de segundo turno, Bolsonaro veiculou 767 vídeos, sendo 661 - equivalente a 86% - publicados entre os dias 19 a 25 de outubro.

A campanha de Lula teve 594 anúncios no segundo turno, com 334 (58%) divulgados na última semana.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nos últimos dias, muitos usuários compartilharam nas redes sociais que notaram a forte presença dos anúncios da campanha do atual presidente no Youtube.

No total, desde o início do segundo turno, a campanha de Bolsonaro destinou R$ 17,2 milhões para anunciar na plataforma, enquanto Lula gastou R$ 5,4 milhões.

Os dados são do Relatório de Transparência de Anúncios Políticos, criado pela Google para monitorar as propagandas eleitorais disseminadas em todas as plataformas da empresa.

Sobre o assunto Datafolha no segundo turno: Lula tem 49% das intenções de voto; Bolsonaro, 44%

Cid, Izolda, Camilo e Elmano comandam carreata pró-Lula em Sobral

The New York Times diz que eleição brasileira "vai definir o futuro do planeta"

Eduardo Bolsonaro sugere que o segundo turno das eleições seja adiado

Tags