Debate da Globo com Lula e Bolsonaro: rádio O POVO CBN transmite ao vivo

Com duração prevista de 1h30min, o debate é dividido em cinco blocos. O primeiro e terceiro são reservados para embates diretos entre os candidatos. Cada participante terá 15 minutos para administrar entre perguntas e respostas com tema livre. De acordo com o sorteio, Bolsonaro começa perguntando no primeiro bloco e Lula inicia questionando no terceiro.



No segundo e quarto blocos, os candidatos respondem a perguntas com temas sorteados. Ambos dispõem de 20 minutos para controlar livremente durante as perguntas e respostas. No quinto e último bloco, Bolsonaro e Lula farão as considerações finais.



A menos de 48 horas das eleições, essa é a segunda vez que os dois candidatos ao Planalto ficam frente a frente em um debate televisivo. O primeiro encontro foi no dia 16 de outubro, no debate promovido pela TV Bandeirantes em parceria com UOL, Folha de S.Paulo e TV Cultura.



Em 21 de outubro, Lula deixou de comparecer ao debate organizado por um pool formado por SBT, CNN Brasil, Terra, Estadão/Rádio Eldorado, Veja e Nova Brasil FM. Na ocasião, Jair Bolsonaro foi sabatinado durante uma hora pelos jornalistas dos veículos do pool. A campanha de Lula alegou “incompatibilidade de agendas” como motivo para a ausência do candidato no debate.



O petista também não foi ao debate da TV Record, no dia 23 de outubro. Com isso, Bolsonaro concedeu entrevista durante todo o tempo do programa, cerca de uma hora. No mesmo horário, Lula participava de compromissos de campanha em Minas Gerais. Aliados do ex-presidente já comentavam há algum tempo que o petista participaria de, no máximo, dois debates neste segundo turno.

