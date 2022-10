Imagens mostram Roberto Jefferson na prisão após atentado contra policiais

17:57 | Out. 27, 2022

O ex-deputado aparece com uniforme da Secretaria da Administração Penitenciária (Seap) do Rio de Janeiro

Imagens divulgadas nesta quinta-feira, 27, pelo jornal O Globo mostram o ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB) na Cadeia Pública de Bangu 8, no Rio de Janeiro. São três fotos que mostram o político com o tradicional uniforme nas cores verde e branco da Secretaria da Administração Penitenciária (Seap) do Estado.

Preso desde o último domingo, 23, após atirar com fuzil e lançar granadas contra policiais federais, Jefferson não surge com cabelos raspados em nenhuma das imagens. Nesta quinta-feira, 27, ele teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Alexandre de Moraes.

Na decisão, o magistrado argumentou que Jefferson causou um "confronto de guerra" ao reagir com tiros e granadas durante o cumprimento do mandado de prisão pelos agentes federais. O ministro destacou que o ex-deputado mantinha ilegalmente em sua residência mais de sete mil cartuchos de munição.

Segundo Moraes, Jefferson montou um "arsenal bélico" dentro da própria casa, onde a PF apreendeu um fuzil com mira telescópica, uma pistola, um simulacro de pistola e várias caixas carregadas de munições de grosso calibre.

Ao converter a prisão do político para a modalidade preventiva, Moraes pontuou eventual risco à ordem pública caso Jefferson estivesse em liberdade.

O ex-deputado cumpria, até domingo, 23, prisão domiciliar, mas teve ordem de retornar à cadeia determinada por Moraes após descumprir restrições impostas na decisão cautelar ao usar as redes sociais para divulgar vídeo com ofensas contra a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Veja as imagens de Roberto Jefferson na Cadeia de Bangu 8

