Pesquisa Quaest Minas Gerais: Lula 45% e Bolsonaro 40%

Ex-presidente liderou a corrida presidencial no Estado no primeiro turno

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem uma vantagem de cinco pontos percentuais sobre Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições de 2022. Os dados são da pesquisa Quaest, contratada pela Genial Investimentos e divulgada nesta quinta-feira, 27. O petista, conforme o levantamento, tem 45% das intenções de voto no Estado, contra 40% do atual chefe do Executivo.



Indecisos somaram 8%, enquanto outros 7% declararam voto branco ou nulo na votação que ocorre no próximo domingo, 30.

A unidade federativa é uma das mais disputadas no País pelas campanhas presidenciais na reta final do pleito. O governador reeleito do Estado, Romeu Zema (Novo), declarou apoio a Bolsonaro. No primeiro turno, Lula obteve 48,29% (5.802.571) da preferência dos mineiros, diante de 43,60% (5.239.264) do atual chefe do Executivo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Considerado o cenário dos votos válidos na pesquisa mais recente da Quaest, quando são excluídos brancos e nulos, o petista aparece com 53% e o presidente com 47%.

Para o levantamento, o instituto ouviu 2.200 eleitores entre os dias 24 e 26 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. A série pode ser consultada no site da Justiça Eleitoral com o código BR-09544/2022.

Segundo maior colégio eleitoral do Brasil com 15,8 milhões de eleitores, atrás apenas de São Paulo que tem 33,1 milhões, Minas Gerais é um dos estados mais disputados.

Desde a redemocratização, todos os presidentes eleitos venceram na unidade federativa. Fernando Collor (1989), Fernando Henrique Cardoso (1994 e 1998), Lula (2002 e 2006) e Dilma Rousseff (2010 e 2014) e Bolsonaro (2018).

Capital x Interior x Região Metropolitana

A quaest ainda verificou o cenário de votos por região em Minas Gerais. Bolsonaro supera Lula por 43% a 40% em Belo Horizonte, a Capital, empata na região Metropolitana com 42%, mas perde no Interior onde a vantagem petista é maior: 45% x 39%.

Sobre o assunto Lula e Bolsonaro vão ao Rio de Janeiro se preparar para debate

Presidente soma mais prefeitos do que Lula na corrida por apoios locais

Lula diz que pretende aumentar taxação de ricos

PoderData: Lula vai a 53% dos votos válidos, enquanto Bolsonaro tem 47%

Tags