Tiroteio interrompe agenda de campanha de Tarcísio em Paraisópolis

12:33 | Out. 17, 2022

A PM informou que uma pessoa foi baleada. O motivo do tiroteio ainda está sendo investigado

Um tiroteio na comunidade de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 17, interrompeu a agenda do candidato ao governo paulista pelo Republicanos, Tarcísio de Freitas. O candidato deixou o local em segurança, com a equipe e jornalistas. A Polícia Militar (PM) informou que uma pessoa foi baleada. O motivo do tiroteio ainda está sendo investigado.

Pelo Twitter, Tarcísio informou que todos estavam bem e que foram "atacados por criminosos", sem dar detalhes. "Nossa equipe de segurança foi reforçada rapidamente com atuação brilhante da @PMESP (Polícia Militar do Estado de São Paulo)", relatou. "Um bandido foi baleado. Estamos apurando detalhes sobre a situação."

Também pelo Twitter, o senador Flávio Bolsonaro (PL) afirmou que conversou com o candidato ao governo de São Paulo pelo Republicanos após o ocorrido e que o ex-ministro "está bem". O parlamentar, um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro (PL), aliado de Tarcísio, classificou o tiroteio como "atentado" também sem dar fundamentos, não ressaltou que não houve vítimas fatais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Tiroteio envolvendo Tarcísio é ação de criminosos contra Bolsonaro, diz Faria

Bolsonaro diz que Tarcísio deve se preocupar com segurança após tiroteio em SP

'Repudio toda forma de violência', diz Haddad após incidente envolvendo Tarcísio

PM agiu rápido e garantiu a segurança de Tarcísio e equipe, diz governador de SP

Tags