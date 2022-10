Tiroteio envolvendo Tarcísio é ação de criminosos contra Bolsonaro, diz Faria

13:39 | Out. 17, 2022

O ministro das Comunicações do governo federal, Fábio Faria, fez em publicação no Twitter sobre tiroteio na comunidade em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, que interrompeu a agenda do candidato ao governo de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos), nesta segunda-feira (17).

"É uma luta do bem contra o mal! Precisamos enfrentar o crime organizado, como nosso PR (presidente) vem fazendo e explicou no debate ontem. O atentado que @tarcisiogdf sofreu mostra a revolta dos criminosos com o PR e aliados. Mas nós vamos seguir em frente, não vamos parar. É pelo Brasil!".

Faria, entretanto, não apresentou dados que fundamentassem seus argumentos na publicação. O caso, ocorrido pela manhã, está sendo investigado por autoridades de São Paulo.

