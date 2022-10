"Proteção necessária", diz Amoêdo ao justificar voto em Lula no 2º turno

Candidato à Presidência em 2018 e ex-presidente do partido Novo, João Amoêdo disse nesta segunda-feira, 17, que votar no segundo turno das eleições em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) "é uma proteção necessária" ao Estado Democrático. Ele acredita que o presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), se mostrou um "péssimo gestor e muito autocrático".

Para o empresário, o pleito deste ano não tem como ponto principal a discussão sobre corrupção, mas "o direito de ser oposição, de estar em um Estado de Direito de fato". "Nessa visão, Bolsonaro me preocupa muito por todas as declarações que ele faz, inclusive, sobre o Supremo Tribunal Federal", afirmou Amoêdo. A declaração foi dada em entrevista ao canal Globo News, afiliada da TV Globo.

O ex-dirigente ressaltou que possui divergências com o PT e prometeu ser "oposição" no dia seguinte às eleições. "Hoje terei que votar no número 13". E ao declarar "voto crítico" no petista, alguns membros do Novo criticaram Amoêdo pela sua escolha.

Contudo, ainda conforme disse em entrevista, o próprio estatuto do Novo possibilita que ele possa escolher em quem votará, assim como anunciar publicamente, além de a posição atual do partido ser de "oposição ao governo Jair Bolsonaro". "Isso me deixou preocupado e triste", finalizou.





