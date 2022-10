"Favela não tem só bandido", diz empresa que fez boné de Lula

O boné usado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante sua visita ao Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, 12, foi assunto em debate na TV Band, neste domingo, 16. O presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), disse, durante o programa, que não havia policiais no evento, "só traficantes".

Os donos da gráfica onde o boné foi confeccionado, Vitória Gonçalves e Marcelo Dias Moreira Junior, dizem, em entrevista ao Uol, que não gostaram nada dos comentários falsos que se espalharam pelas redes sociais. "Nos sentimos desprezados”.

A fala de Bolsonaro é baseada em rumores que circularam nesta semana, de que a sigla "CPX" seria gíria de grupos criminosos, porém a sigla é uma abreviação de “complexo”, palavra que se refere aos conjuntos de favelas agrupadas em um território.

“Ele é ex-militar, sabe como o ‘CPX’ é usado de forma forte até no meio da polícia, sempre em referência ao conjunto de comunidades", disse Vitória, referenciando Bolsonaro.

"Bolsonaro tenta passar a imagem de que na favela só tem bandido, mas não é assim. Tem pessoas trabalhadoras. Meu irmão fez faculdade, trabalha e mora na comunidade. É digno e honesto. Existe gente boa em todos os lugares e bandidos fora da comunidade. Isso ele não fala, né?", conta Vitória.

A dona da gráfica disse que um de seus clientes presenteou Lula (PT), e não imaginava que o boné teria tanta repercussão. A peça era vendida e usada em bailes no Complexo do Alemão. "Um cliente nosso presenteou o Lula na maior inocência, ninguém imaginou essa repercussão toda. Eu estava em casa, e meu marido tinha ido ao jogo do Flamengo. Vi no Facebook o Lula com o boné e tive certeza de que tinha sido feito por mim."

"Estamos trabalhando 24 horas por dia, com atendimento redobrado e com funcionários extras. Estamos vendendo em um dia o que vendíamos em um mês", dizem Vitória e Marcelo, que assinam a produção do boné usado por Lula em sua visita ao Complexo do Alemão. Eles são donos da empresa Jr. Bordados há seis anos, que fica em Irajá.

