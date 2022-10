Empresa que bordou boné CPX de Lula cria turnos noturnos para atender aumento de demanda 

A empresa que confeccionou o boné com a sigla CPX, uma abreviação da palavra "complexo", para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), teve sua demanda quase triplicada desde que o petista usou o material em agenda de campanha no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na última semana.

Para lidar com a demanda, após o boné se destacar nos noticiários e redes sociais, uma das sócias da empresa Júnior Bordados afirma, em entrevista à Folha de São Paulo, que já ampliou sua mão de obra consideravelmente. Agora, o grupo trabalha em esquema de emergência em turnos durante a madrugada.

A pequena empresa familiar tinha antes apenas três funcionários, porém, precisou de mais cinco contratações de emergência para dar conta das encomendas de todo o Brasil e para Estados Unidos, Paris e Canadá.

Os bonés são vendidos a R$ 45 com lucro de 50%. A empresa tem que lidar ainda com mais de 600 mensagens no WhatsApp."De sexta para sábado não dormimos", disse Vitória. Ela diz ter recebido uma encomenda de 200 bonés do ativista e fundador do Voz das Comunidades, Rene Silva.

A empresária afirma que costumava vender o material para o pessoal do 'baile das antigas'. Ela afirma que o grupo costuma ouvir músicas do passado e tem orgulho da comunidade. Porém, com a pandemia, as vendas estavam em baixa.

Bom dia, acabei de receber o vídeo do empreendedor que fez o boné CPX que Lula usou na caminhada. Em 24h, já foram mais de 500 pedidossss! A fábrica teve que funcionar a madrugada inteira pra atender a demanda! @ jr.bordados no Instagram e peça o seu. Entregam em todo Brasil. pic.twitter.com/wBTknZMeOD — Rene Silva CPX (@eurenesilva) October 15, 2022

Os bonés ganharam os noticiários na última semana após terem sido alvo de bolsonaristas nas redes sociais. Na ocasião, Lula usou o acessório com a palavra CPX, que foi relacionado por aliados do presidente Jair Bolsonaro (PL) a uma gíria usada por grupos criminosos, o que não é verdade, já que o termo é uma abreviação da palavra "complexo".

Logo após o ato de Lula no Rio, que culminou com um comício na região, perfis como os dos deputados federais eleitos Carla Zambelli (PL) e Mário Frios (PL), ex-secretário especial da cultura do Governo Federal, começaram a compartilhar imagens do presidenciável nas redes sociais com o acessório.