De papagaio a padre Kelmon: veja memes de encontro entre Moro e Bolsonaro em debate

17:28 | Out. 17, 2022

Após romperem parceria, o agora senador eleito retomou parceria com Bolsonaro, declarando apoio a ele contra o petista Lula

A presença do ex-ministro e senador eleito Sérgio Moro (União Brasil) no debate presidencial da Band neste domingo, 16, ao lado do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL), chamou a atenção dos telespectadores.

Em um passado recente, Moro já chegou a ser um aliado de Bolsonaro e até ocupou um de seus ministérios, o da Justiça. Entretanto, ficou no cargo por apenas um ano e quatro meses. Deixou a pasta acusando o presidente de tentar interferir politicamente na Polícia Federal.

Desde o racha, farpas eram disparadas frequentemente entre os então ex-aliados. Nas eleições deste ano, os dois resolveram colocar de lados as desavenças, e Moro retomou parceria com Bolsonaro, declarando apoio a ele contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições.

Moro pode agora minimizar as acusações que fez contra Bolsonaro, mas uma parcela da população não. A forma como o ex-ministro apareceu ao lado do candidato à reeleição, no debate deste domingo, gerou críticas de vários tipos, inclusive via memes.

Abaixo, veja alguns deles:

A humilhação não tem limites. O medo que o Moro tem de o Lula voltar à presidência é tamanho que agora aceita ser papagaio de pirata de um cara que ele acusa de não querer combater a corrupção no Brasil. Que vexame! Está onde merece, fazendo o papel do “padre de festa junina”. pic.twitter.com/OkkhNHP399 — 1️⃣3️⃣ Fora Bolsonaro #SDV (@CentraldeCanc12) October 17, 2022

Decepção uma vírgula.

Moro, juiz ladrão e analfabeto, sempre foi um grande traíra. Traiu Bolsonaro, traiu Álvaro Dias, traiu os partidos. Nunca me enganou!#MOROCADELINHADEBOLSONARO pic.twitter.com/3xUPqBFXDa — Gabriel Gatti #Lula13(@Gattiaosta1) October 17, 2022

Ontem teve algo estarrecedor que foi a união entre Bolsonaro e Moro. Ontem ficou claro que tudo que o Moro fez foi prejudicar o Lula em favor do Bolsonaro. Foram cenas tenebrosas do ponto de vista da moralidade. Moro mostrou o que ele fez nós no verões passados. pic.twitter.com/YGlCLAgBSV — Rolando Malvásio #EsquerdaSegueEsquerda (@MalvasioRolando) October 17, 2022





Registre-se: Sergio e Rosângela Moro lançaram livros descendo o pau no governo Bolsonaro e agora tão assim:



pic.twitter.com/iae9E2AuBe — CPX jairme (@jairmearrependi) October 16, 2022





A humilhação de Sergio Moro foi o destaque do debate. pic.twitter.com/iqZw5rEFSM — CGuedes Urbi et Orbi (@CGuedes1906) October 17, 2022





Constrangedor ver a humilhação do Moro de papagaio de pirata do Bozo no #DebateNaBand pic.twitter.com/QujQdq7VpA — memecrata (@memecrata) October 17, 2022





