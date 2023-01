Estudante de Fortaleza concorre à jornada nos EUA a favor da sustentabilidade

Sabrina Cabral, de 24 anos, estudante do décimo semestre de Engenharia Civil da Universidade Federal do Ceará (UFC), é finalista da campanha "Journey to Hurricane Island", que oferece programas de educação experimental voltados à ciência, tecnologia, engenharia e matemática.

A discente está concorrendo à uma viagem para os Estados Unidos por conta dos impactos positivos gerados pelo seu projeto, o Ruma, durante participação no “Sustainability Leaders”, da United People Global (UPG).

A jovem cearense conta que ansiava, desde pequena, “romper a dor do jovem periférico urbano e rural”, assim como ela, por meio de atividades direcionadas ao protagonismo, sustentabilidade, saúde mental e empreendedorismo. “Queria trazer oportunidades, para mudar realidades”, revelou.

Concebido há três anos dentro da Rede Cuca, da Prefeitura de Fortaleza, e tendo por fundamentos as metodologias do Programa de Aprendizagem Cooperativa em Células Estudantis da UFC (PACCE), o Ruma foi o responsável por alavancar a vida de mais de 300 jovens nordestinos de baixo poder aquisitivo, além de negros e pessoas LGBTQIA+.



Do Pici ao mundo

Nascida e criada no Pici, bairro simples de Fortaleza, Sabrina é a única mulher a representar o Brasil na disputa. A única do Nordeste. Além de fundadora do projeto, ela atua como criadora de conteúdo em um blog voltado ao público suburbano do Nordeste, o @sanydapeste, onde também conquistou prêmios de relevância internacional.



Para a influenciadora, vencer a votação trará um significado imensurável. “A UPG me deu uma visão de como as pautas que trabalho são importantes não só aqui, mas no cenário mundial”, reconhece.

A competição abrange oito regiões do globo. Na América Latina, foram escolhidos sete ativistas, três homens e quatro mulheres, onde apenas serão selecionados um homem e uma mulher.

Para votar, o primeiro passo é realizar o cadastro, com nome, sobrenome, e-mail e gênero. Posteriormente, é preciso visitar a página de votação. Ela iniciou nesta segunda-feira, 16, e segue até o fim deste mês.

