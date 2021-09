The Voice Kids 2021 ao vivo: onde assistir hoje, dia 12/09, e horário

Nesta sexta, 10, finalmente poderemos saber para onde vai Tiago Leifert após o anúncio de sua saída da TV Globo. Isso porque o jornalista será o convidado principal de mais um episódio do programa Mais Você. Apresentado por Ana Maria Braga, o encontro do ex-global com ela está previsto para começar às 9h30min (horário de Brasília).

A participação de Leifert foi confirmada por Ana em seu Instagram. "Eu convidei e ele aceitou! Todo mundo sabe da minha admiração pelo profissionalismo e competência dessa pessoa! Amanhã tem café da manhã com Tiago Leifert no Mais Você", escreveu em publicação no seu Instagram.

Por que Tiago Leifert saiu da Globo?

Nas redes sociais, Tiago Leifert publicou um texto de despedida. “Chega um momento na vida de todo jovem que ele precisa sair da casa dos pais e encarar o mundo. Na minha vida pessoal eu já obviamente passei por esse momento, meus cabelos (ou a ausência deles) não mentem: tenho 41 anos, casado e sou pai. Já na vida profissional... esse momento chegou. Em dezembro vou me despedir da casa que eu amo”, escreveu.

Ele afirma que a ideia de sair da emissora começou no ano passado e que o assunto estava sendo discutido desde então. “Como não havia pressa nenhuma, combinamos de nos falar de novo perto do fim do meu contrato. Recentemente, após uma nova conversa e com a ideia totalmente madura, comuniquei à Globo minha decisão”, explicou.

O apresentador foi extremamente elogiado por Boninho, diretor do BBB - um dos realitys que Leifert estava comandando na emissora. A última edição apresentada por Leifert consagrou a cantora Juliette como vencedora do reality - que bateu recordes de audiência.

Tiago Leifert vai para onde?

Ainda não há informações sobre para onde o apresentador irá. Especula-se que Leifert saiu da emissora para ter mais tempo para a família. Internautas, inclusive, já começam a apontar um novo nome para o cargo de apresentador do BBB: dentre os citados, a ex-participante Ana Clara; e o apresentador do No Limite, André Marques.

