Paraíso Astral: entenda o que é, quando acontece e qual é o seu

Quando se calcula um mapa astral é possível descobrir todas as influências que a posição dos astros podem exercer sobre a vida de alguém. Alguns aspectos podem causar um impacto positivo mais significativo, atraindo sorte, alegria e prosperidade. É o caso do período conhecido como paraíso astral. Entenda o que é e como ele pode influenciar sua vida. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O que é o Paraíso Astral? Menos conhecido do que sua versão negativa - o inferno astral-, o paraíso segue uma lógica similar. Mas, ao contrário de um período de autorreflexão e dificuldades, esse momento astrológico pressupõe sorte, alegria, prazer e conquistas.

Segundo o astrólogo João Bidu, o paraíso astral está diretamente relacionado com a quinta casa astrológica. Esse posicionamento rege os prazeres, as paixões, a vida romântica e a criatividade. ENTENDA como o inferno astral pode afetar negativamente seu dia a dia Como saber qual o meu Paraíso Astral?

Associado à quinta casa astrológica, o paraíso astral corresponde justamente ao período em que o Sol está passando pelo próximo signo do seu elemento. Isso sempre ocorre 5 signos depois do seu, seguindo a ordem do zodíaco.

Ou seja, uma pessoa do signo de Áries - que é do elemento Fogo - tem como paraíso astral o signo de Leão. Para chegar nele, o sol deverá ter passado por mais quatro posições - ou casas - astrológicas. Qual signo é o meu Paraíso Astral? Leão é o Paraíso Astral de Áries



é o Paraíso Astral de Virgem é o Paraíso Astral de Leão



é o Paraíso Astral de Libra é o Paraíso Astral de Gêmeos



é o Paraíso Astral de Escorpião é o Paraíso Astral de Câncer



é o Paraíso Astral de Sagitário é o Paraíso Astral de Leão



é o Paraíso Astral de Capricórnio é o Paraíso Astral de Virgem



é o Paraíso Astral de Aquário é o Paraíso Astral de Libra



é o Paraíso Astral de Peixes é o Paraíso Astral de Escorpião



é o Paraíso Astral de Áries é o Paraíso Astral de Sagitário



é o Paraíso Astral de Touro é o Paraíso Astral de Capricórnio



é o Paraíso Astral de Gêmeos é o Paraíso Astral de Aquário



é o Paraíso Astral de Câncer é o Paraíso Astral de Peixes Quando é seu Paraíso Astral e como ele pode afetar sua vida

Áries Período: 22/7 a 22/8

Nesta fase, você fica ainda mais confiante e com o espírito de liderança acentuado. Torna-se uma pessoa mais carismática e se sente alegre e atraente. Realiza as suas tarefas com paixão. Touro Período: 23/8 a 22/9

Faça planos sobre tudo o que pretende realizar em vários setores da sua vida. Nesta época, fica mais responsável com seus afazeres. Gêmeos Período: 23/9 a 22/10

Neste período, há fortes tendências do geminiano ficar ainda mais simpático e sociável. Seu charme fica mais evidente e, quando se trata de relacionamentos, é puro romantismo. Câncer Período: 23/10 a 21/11

Sua ambição aumenta e a vontade de vencer se destaca em sua personalidade – aproveite para realizar sonhos. Nesta época, ainda, fica mais sensual. Leão Período: 22/11 a 21/12

Neste período, seu astral se enche de alegria e otimismo. Sua independência aumenta e torna-se uma pessoa mais espontânea. Mesmo no amor, quer liberdade.

Virgem Período: 22/12 a 20/1

Sua força de vontade fica ainda maior e você corre atrás de realizar seus objetivos. Seu lado emocional fica mais seguro e cheio de maturidade. Libra Período: 21/1 a 19/2

Nesta fase, você sente que tem liberdade para agir como quiser, sem que outra pessoa lhe diga o que fazer. No amor, descontração e muita sintonia. Escorpião Período: 20/2 a 20/3

Sua intuição fica mais aguçada e sua imaginação aumenta. Nesta fase, guia-se pelos sentimentos e não pela razão.