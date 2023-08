Cada signo do Zodíaco tem uma compatibilidade particular com os outros. Como um signo de Terra, Capricórnio é mais compatível com os outros do seu mesmo elemento, Touro e Virgem, e os signos de Água: Escorpião, Câncer e Peixes. Os signos de Fogo (Áries, Leão e Sagitário) e os de Ar (Gêmeos, Libra e Aquário) têm dinâmicas mais complexas, mas não impossíveis.