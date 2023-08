Gêmeos é o terceiro signo do zodíaco, pertencente ao elemento ar e regido pelo planeta Mercúrio, o que faz com que o geminiano tenha grande habilidade em se comunicar, além de receber e transmitir informações. Diante disso, são considerados os “famosos bons de lábia”, que conseguem o que deseja por meio do diálogo, mas também possuem a língua afiada, o que pode causar o afastamento de algumas pessoas. Os indivíduos do signo de Gêmeos nascem entre os dias 21 de maio e 20 de junho.