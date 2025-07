Mercúrio está retrógrado em julho de 2025; saiba o que significa e o que fazer

Entre os dias 18 de julho e 11 de agosto, Mercúrio, o planeta da comunicação, começa a se movimentar de maneira retrógrada, trazendo desafios para os signos do zodíaco

Quem acompanha a movimentação dos astros sabe que Mercúrio retrógrado não é uma boa notícia para os signos do zodíaco. Quando o planeta está nesse trânsito ele traz desafios nas áreas que rege, como a comunicação, tecnologia e transportes.

Mercúrio retrógrado em julho de 2025: O que significa?

Mercúrio retrógrado é um fenômeno astrológico que ocorre quando o planeta está se movendo para trás no céu quando visto da Terra. No entanto, isso não significa que Mercúrio está retrocedendo fisicamente sua órbita, mas sim que esta é uma ilusão de ótica devido às posições dele e da Terra em relação a como se movem em torno do sol.

O movimento ocorre durante algumas semanas, aproximadamente a cada quatro meses. Em 2025, Mercúrio esteve e estará retrógrado em três períodos:

de 15/03 a 07/04: Mercúrio retrógrado em Áries

de 18/07 a 11/08: Mercúrio retrógrado em Leão

de 09/11 a 29/11: Mercúrio retrógrado em Sagitário

A partir de hoje, 18, Mercúrio estará retrógrado no signo de Leão, indicando uma tendência a desentendimentos em relação à autoridade ou reconhecimento. É um período em que o ego pode estar mais vulnerável e confusões podem escalonar a níveis exagerados.

É um bom momento para revisar planos de carreira e como se dá a comunicação com figuras de autoridade.