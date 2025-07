Confira como cada signo se comporta no amor

A astrologia ajuda a compreender as características de cada signo no amor (Imagem: Alexey Savchuk | Shutterstock) / Crédito: EdiCase Astrologia

Cada pessoa possui características próprias que definem o seu comportamento nos relacionamentos amorosos. Há aquelas carinhosas e românticas, do tipo que adora uma demonstração de afeto, ou mais reservadas e misteriosas, que expressam seus sentimentos somente para a pessoa amada. Por meio da astrologia, podemos compreender um pouco mais sobre as peculiaridades de todos os nativos do zodíaco e, até mesmo, identificar características que também nos definem. A seguir, a astróloga Katiuscia Zanatta revela detalhes da personalidade de cada signo no amor. Confira!

Áries O nativo de Áries é cheio de energia, adora competir e precisa sentir que está no controle (Imagem: Orion art | Shutterstock) A pessoa do signo de Áries é uma companhia repleta de energia para tudo que envolve esportes, competição e novidades. Por isso, vai acompanhar quem ama em todos os programas, mas precisa sentir que está na frente. Carente de afeto, mas cheia de energia, também vai sempre propor coisas novas e diferentes. Entretanto, é importante, de vez em quando, deixá-la vencer. Touro O nativo de Touro é romântico, busca conforto e valoriza o prazer nas pequenas coisas (Imagem: Orion art | Shutterstock) O nativo de Touro sabe aproveitar os prazeres da vida. Por isso, nunca deixará o romance esfriar. Vai sempre propor jantares à luz de velas, dar presentes especiais para ser lembrado e fazer de tudo para que a pessoa amada – e ele também – se sinta confortável, já que esse signo busca conforto em suas relações.

Gêmeos O nativo de Gêmeos é dinâmico, comunicativo e detesta a mesmice na relação (Imagem: Orion art | Shutterstock) As pessoas do signo de Gêmeos são dinâmicas por natureza. Por isso, não peça jamais para fazerem sempre a mesma coisa. Considerado o rei da mudança, o geminiano vai querer programações diferentes e muito bate-papo. Além disso, tais nativos vão querer postar fotos do casal nas redes sociais e, até mesmo, criar um perfil juntos. Câncer O nativo de Câncer é afetivo, sonha com o futuro do casal e valoriza o aconchego do lar (Imagem: Orion art | Shutterstock)

Superfamília, Câncer exala muito amor! Gosta de programas em casa e, talvez, pensando no futuro, já queira planejar como será o lar do casal. Por isso, prepare-se para construir com o canceriano. Só tome cuidado para não ferir os sentimentos dele, pois todos os signos de Água sofrem demais. Leão O nativo de Leão ama compartilhar momentos, exibe a vida a dois e é extremamente generoso (Imagem: Orion art | Shutterstock) As pessoas de Leão amam a beleza – neles e nos outros. E, como um bom signo de Fogo, vão querer fazer programas dinâmicos e mostrar a vida do casal. Generosos, tais nativos jamais vão querer ser melhor do que a pessoa amada. Pelo contrário, sempre levarão quem amam para onde forem.

Virgem O nativo de Virgem preza a ordem, gosta de planejar e valoriza passeios com propósito (Imagem: Orion art | Shutterstock) Para Virgem, nada melhor do que planejar. Signo de Terra, os virginianos gostam de estar perto da natureza, de fazer passeios culturais e de construir uma vida a dois. Mas não mexa nas coisas desses nativos, respeite o jeito deles de organização. Libra O nativo de Libra busca harmonia, gosta de agradar e prefere dividir as decisões do casal (Imagem: Orion art | Shutterstock)