Previsão do signo para 2025: confira tudo o que diz seu horóscopo

Segundo Valentim, embora a análise completa do mapa astral seja ideal para um direcionamento personalizado, o signo solar já oferece insights importantes sobre as tendências que o novo ano reserva.

"Áries, 2025 chega com uma vibe de renovação total, mas também de colocar os pés no chão e encarar algumas realidades. O primeiro semestre é aquele momento de virar páginas antigas – especialmente em assuntos emocionais e familiares. Tem ciclos encerrando? Sim. Tem aquele empurrãozinho cósmico pra evoluir? Também.

Em maio, a entrada de Saturno no signo exigirá responsabilidade e a construção de bases sólidas. No amor, Vênus em Áries, em fevereiro, reacenderá a paixão, enquanto Marte em Libra, entre julho e setembro, pedirá equilíbrio nas relações afetivas.

No amor, Vênus em Áries em fevereiro, reacende sua chama, seja para atrair novos romances ou renovar os laços de quem já tem um parceiro. Entre julho e setembro, Marte em Libra pede equilíbrio nos relacionamentos – ou você aprende a harmonizar, ou vai sentir o peso dos desequilíbrios. Desapegue do que não serve mais, construa o que é sólido e seja corajoso(a) para encarar a sua verdade."

A energia pode parecer densa no começo, mas é aquela oportunidade de ouro para construir uma imagem mais autêntica e madura. No segundo semestre, as emoções ficam mais intensas com Júpiter entrando em Câncer, te levando a focar na sua segurança emocional e nos laços com as pessoas que realmente importam.

A retrogradação de Vênus, entre março e abril, vai mexer no seu bolso e nos seus relacionamentos. É um período para ajustar o que não está alinhado e entender o que tem valor de verdade. Não vai ser rápido, mas a promessa é de estabilidade sólida mais à frente. Em maio, Saturno entra no seu signo depois de 29 anos, pedindo responsabilidade: chegou a hora de encarar o mundo como quem sabe quem é.

"Touro, 2025 chega como um marco importante na sua jornada. Depois de sete anos intensos com Urano mexendo na sua vida, o planeta da mudança se despede do seu signo em julho, onde se encontra desde 2018. Mas, antes de ir embora de vez, ele faz um retorno em setembro, trazendo aquele último recado: Você entendeu a lição ou precisa de mais uma dose de imprevisibilidade?.

Esse é o momento de consolidar tudo o que você aprendeu e começar a construir uma base sólida para o futuro, agora muito mais alinhada com quem você realmente é. No início do ano, a vibe é mais reflexiva. Marte retrógrado pede que você olhe para as suas relações – tanto amorosas quanto sociais – e pergunte o que ainda faz sentido.

Mercúrio retrógrado entre março e abril pode trazer desafios na comunicação, seja com pessoas queridas ou em negociações financeiras. A paciência será sua maior aliada para atravessar esse período sem maiores turbulências. Lembre-se de que desacelerar não significa parar, e que os ajustes feitos agora serão essenciais para as suas conquistas mais à frente.

Novembro promete ser um dos momentos mais significativos do ano, com uma Super Lua Cheia em Touro iluminando o seu caminho. É hora de celebrar o quanto você cresceu e, ao mesmo tempo, se abrir para novas possibilidades que estão surgindo.

No amor, o tema é renovação. Relacionamentos que têm raízes profundas e sólidas ganharão ainda mais força, enquanto aqueles desgastados poderão se despedir de vez. Não tenha medo de deixar o que não agrega para trás – o espaço que você cria ao se libertar é o mesmo que atrai novas conexões e oportunidades.

Na carreira, 2025 a perspectiva é de um ano de avanços graduais, mas consistentes. O trabalho duro e a paciência que você conhece tão bem serão recompensados, especialmente se você souber usar os primeiros meses do ano para ajustar suas metas e alinhar seus valores com o que você faz.

Esse é o ano para honrar as revoluções que Urano trouxe para a sua vida, soltar o que não cabe mais e abrir espaço para um novo capítulo cheio de possibilidades. Você mudou muito nos últimos anos, e agora é o momento de viver essa nova versão de si mesmo com coragem e confiança.



Previsão do signo para 2025 em Gêmeos: prepare-se para mudanças

Com a entrada de Urano em Gêmeos a partir de julho, inicia-se um ciclo de sete anos repleto de transformações.

“O primeiro semestre será um período de foco na carreira e reavaliação de metas, enquanto o segundo semestre trará liberdade e reinvenção”, diz Valentim. Júpiter estará presente até junho, favorecendo a expansão, mas é preciso cuidado para manter o equilíbrio.

"Gêmeos, 2025 promete ser o início de uma era transformadora para você. A chegada de Urano no seu signo, a partir de julho, inaugura um ciclo de sete anos que vai revolucionar sua vida de formas inesperadas.

Com Urano, a regra é simples: espere o inesperado. Mudanças rápidas, ideias geniais e aquela vontade incontrolável de se reinventar vão marcar essa fase. E o melhor de tudo? Essa energia combina perfeitamente com a sua essência inquieta e curiosa. No primeiro semestre, o foco estará na carreira e no propósito.

Durante os eclipses de março, você será chamado a refletir profundamente sobre onde está e onde quer chegar. É o momento de ajustar o rumo, realinhar metas e decidir quais projetos realmente merecem sua energia.

Júpiter até junho, traz oportunidades de expansão, mas cuidado com o excesso de confiança. Pés no chão e planejamento são fundamentais para aproveitar ao máximo essa fase de sorte. Com Urano em Gêmeos a partir de julho, a liberdade vira palavra de ordem. Você sentirá um impulso irresistível de romper padrões antigos, tanto nas relações quanto na forma como lida com sua vida prática.

Mas atenção: quando Urano entrar em movimento retrógrado em setembro, será hora de desacelerar e refletir sobre o que realmente importa. O eclipse lunar em Peixes, no mesmo mês, vai trazer à tona emoções escondidas e pedir que você confie mais na sua intuição – aquele feeling que você às vezes ignora porque está ocupado demais pensando.

Na carreira, a criatividade será sua maior aliada. Use sua habilidade de pensar fora da caixa para construir algo que realmente tenha significado e alinhamento com quem você está se tornando.

O universo está te empurrando para o novo, Gêmeos. Não resista, porque 2025 não é um ano para ficar na zona de conforto. É um ano para se redescobrir, experimentar e, acima de tudo, confiar no seu potencial de transformar qualquer desafio em uma oportunidade."

Previsão do signo para 2025 em Câncer: expansão e coragem

Câncer viverá um ano de resoluções emocionais e novas possibilidades.

“A partir de junho, Júpiter em Câncer impulsionará projetos e relacionamentos, enquanto Saturno exigirá comprometimento nos objetivos de longo prazo”, afirma o astrólogo.

A Lua Cheia em Touro, em novembro, também será importante para iluminar novas conexões e colaborações.

"Câncer, 2025 vem como um divisor de águas e cheio de impulso, um ano que promete resoluções e novas possibilidades. Desde o início, o universo te convida a mergulhar nas suas emoções mais profundas, especialmente com Marte no seu signo até abril. Esse trânsito vai pedir uma pausa estratégica para refletir sobre o que ainda pesa no coração.

É hora de curar feridas antigas e encontrar novas formas de expressar quem você é, com menos bagagem emocional. Com Marte retomando seu movimento direto em março, você sentirá uma energia renovada, mas cuidado com a pressa ou impulsos que podem te desviar do caminho.

A grande virada do ano acontece em junho, com a entrada de Júpiter em Câncer. Esse trânsito, que só se repete a cada 12 anos, marca o início de um novo ciclo cheio de expansão, sorte e oportunidades. Júpiter traz uma vibe de crescimento, seja nos seus projetos, estudos, viagens ou até mesmo nos relacionamentos. É o momento de sonhar grande, traçar metas ambiciosas e acreditar no seu potencial.

O dia 24 de junho será especialmente mágico, com o fenômeno de Júpiter Cazimi, quando o planeta da sorte recebe um superboost do Sol, amplificando sua energia de abundância. Esse será um dos seus momentos mais poderosos do ano – use-o para plantar sementes importantes para o futuro e crescimento. Mas nem tudo será tão leve quanto parece.

Saturno, ao entrar em Áries em maio, vai colocar foco nos seus objetivos de longo prazo, carreira e reputação. Esse trânsito pode trazer desafios e responsabilidades maiores, te pedindo resiliência e comprometimento. Saturno não dá nada de graça, mas sempre recompensa quem está disposto a colocar a mão na massa.

Será um período para consolidar sua posição no mundo e estruturar seus planos com paciência e dedicação. Socialmente, será um ano de novas conexões e momentos especiais, especialmente em novembro, durante a Lua Cheia em Touro, que ilumina amizades e projetos coletivos.Esse é o seu momento, Câncer.

Um ano para encerrar ciclos com coragem, abrir espaço para o novo e se alinhar de vez com seus sonhos e propósitos. Você está entrando em uma fase de expansão única, onde o trabalho interno que você tem feito vai começar a dar frutos incríveis. Confie no processo e siga com o coração leve."

Previsão do signo para 2025 em Leão: brilhar com equilíbrio

Leão enfrentará ajustes importantes em 2025. “Marte retrógrado trará reflexões no início do ano, enquanto eclipses em março e setembro marcarão mudanças financeiras e profissionais”, explicou Valentim.

O mês de junho será favorável para brilhar em projetos criativos, mas Mercúrio retrógrado pedirá revisão de planos no meio do ano.

"Leão, 2025 chega para te ensinar a equilibrar o seu brilho com uma dose extra de sensibilidade. Logo de cara, Marte retrógrado no seu signo coloca os holofotes em como você anda gastando sua energia. Até fevereiro, pode parecer que as coisas estão meio emperradas, mas esse período é um convite para desacelerar, refletir e ajustar as velas antes de seguir viagem.

Quando Marte volta a Leão em abril, a coragem e a determinação renascem, te dando o empurrão necessário para quebrar padrões limitantes e avançar com força total nos seus projetos e relacionamentos. Os eclipses de março e setembro serão pontos de virada importantes.

Em março, o foco estará na forma como você enxerga dinheiro e produtividade, pedindo que você deixe para trás crenças ultrapassadas e abra espaço para novas formas de prosperar. Já em setembro, o eclipse ilumina sua relação com estratégias financeiras e profissionais, pedindo ajustes para alinhar suas ações com seus objetivos de longo prazo.

No meio disso tudo, junho traz uma onda de energia criativa com a entrada de Mercúrio no seu signo. É o momento perfeito para brilhar em apresentações, reuniões ou qualquer situação em que sua comunicação seja o destaque.

Mas atenção ao período de Mercúrio retrógrado, entre julho e agosto – atrasos podem aparecer, mas eles estão ali para que você refine os detalhes e garanta que tudo esteja no ponto antes de avançar. Este ano é sobre usar seu carisma e determinação para transformar desafios em oportunidades.

Leão, você tem tudo para fazer de 2025 um ano memorável, mas o universo te lembra: mesmo os reis e rainhas precisam de pausa para reajustar a coroa. Confie no processo e siga iluminando o caminho com seu brilho único."



Previsão do signo para 2025 em Virgem: renascimento e clareza

Virgem sentirá um alívio em 2025 com Saturno e Netuno deixando de exercer pressões intensas. “Os eclipses pedirão que o passado seja deixado para trás”, disse o astrólogo. A partir do segundo semestre, Urano em Gêmeos trará inovações na carreira e oportunidades de crescimento pessoal.

"Virgem, 2025 vem como um convite ao renascimento, um ano para encarar de frente as mudanças e deixar para trás tudo o que já não faz sentido. Com Saturno e Netuno finalmente aliviando a pressão entre março e outubro, você sentirá um respiro bem-vindo, especialmente em questões de saúde e clareza mental. Mas, como o universo gosta de equilibrar as coisas, três eclipses no seu signo vão trazer à tona o embate entre passado e futuro.

Alguma coisa precisa ser deixada para trás para que o novo tenha espaço, e esse processo pode parecer bagunçado – mas é aquela desordem que acontece antes de tudo entrar no lugar certo. Logo no início do ano, com o Nodo Sul ativando o último grau de Virgem, em janeiro, o universo começa a cutucar aquelas questões que você tenta manter sob controle.

É hora de abandonar a busca por perfeição que te limita e abraçar uma versão mais autêntica de si mesmo. O eclipse lunar de março será um ponto alto nesse processo, iluminando padrões emocionais que precisam ser liberados, enquanto o eclipse solar de setembro marca o início de um novo ciclo para sua vida.

Pode ser intenso, mas é exatamente o que você precisa para se alinhar aos seus desejos mais profundos. Urano em Gêmeos chega para trazer um sopro de inovação, tanto na vida profissional quanto pessoal.

Depois de anos lidando com burocracias e estruturas pesadas, agora você tem a chance de respirar novos ares, experimentar o diferente e abraçar a mudança com mais leveza. No entanto, o equilíbrio será fundamental – não só entre as suas próprias demandas, mas também com as necessidades daqueles ao seu redor, sejam parceiros, amigos ou colegas de trabalho.

Esse é o ano para se libertar do que pesa e abraçar o novo com coragem. Virgem, o universo está te pedindo para confiar no processo e lembrar que toda grande mudança começa com uma boa faxina interna. Esse é o momento de alinhar sua vida com seus sonhos – e você tem tudo para sair dessa jornada mais forte, leve e pronto para o próximo capítulo."

Previsão do signo para 2025 em Libra: equilíbrio nas relações

Libra inicia o ano com o Nodo Sul saindo do signo, encerrando ciclos emocionais. Segundo Valentim, Saturno exigirá maturidade nos relacionamentos, enquanto Júpiter favorecerá a expansão na carreira. “Os eclipses de 2025 trarão chances de alinhar vida pessoal e profissional”, destacou.

"Libra, 2025 será um ano de transformação e equilíbrio, onde você finalmente solta o peso do passado e abre espaço para um novo capítulo. Com o Nodo Sul deixando seu signo em janeiro, aquela sensação de estar preso em ciclos emocionais começa a se dissipar.

O eclipse solar de março chega para finalizar as pendências e te guiar a um caminho mais alinhado com sua intuição e espiritualidade. É hora de confiar em si mesmo e afirmar sua independência.

A área das relações será um grande foco. Saturno traz maturidade e desafios nos relacionamentos, pedindo mais comprometimento e consciência sobre como você está se conectando com os outros. Pode ser o momento de dar um passo importante em uma parceria ou até reavaliar o que realmente funciona.

Netuno, no entanto, adiciona um toque de incerteza, pedindo paciência para não tomar decisões precipitadas. No campo profissional, a energia de Júpiter promete expansão, especialmente para quem tem Ascendente em Libra, onde a casa da carreira estará em destaque.

Eclipses ao longo do ano podem trazer reviravoltas inesperadas, mas também oportunidades de realização de grandes sonhos. Aproveite para inovar e equilibrar o tempo entre trabalho e descanso, pois sua saúde será igualmente importante. Este é o momento de investir em hábitos que sustentem seu bem-estar físico e mental.

Este será o ano para equilibrar sacrifício e recompensa, cuidar de si enquanto apoia os outros, e permitir que o novo floresça em sua vida. Confie no processo, Libra. Você está no caminho certo para construir algo realmente significativo."



Previsão do signo para 2025 em Escorpião: transformação e autenticidade

Escorpião sentirá alívio com Urano deixando Touro em julho, encerrando anos de tensão. Lilith em Escorpião ativará processos de libertação emocional, enquanto Plutão em Aquário trará foco nas raízes familiares. “Relacionamentos ganham intensidade e renovação ao longo do ano”, afirmou Valentim.

Confira:

"Escorpião, 2025 chega como um ano de transformação e renovação profunda, marcando o início de uma fase mais leve e alinhada com a sua essência.

Após sete anos de tensão com Urano em Touro - desde 2018 - você finalmente sentirá um alívio quando, em julho, ele deixar de opor diretamente seu signo. Essa mudança traz uma sensação de liberdade, diminuindo a necessidade constante de controle e permitindo que você se abra para novas possibilidades com menos medo das instabilidades.

Com a entrada de Urano em Gêmeos, a perspectiva muda, e você começa a se reconectar com seu poder pessoal de maneira mais autêntica. Lilith entrando em Escorpião também será um destaque do ano, ativando uma energia poderosa de libertação e autenticidade.

É como se o universo estivesse pedindo para você se olhar no espelho, encarar a sua verdade e deixar para trás o que não ressoa mais com quem você é. Plutão, seu regente, fixado em Aquário, leva o foco para questões emocionais e familiares mais profundas. O trabalho interno será intenso, mas necessário, especialmente em áreas ligadas ao lar e às suas raízes.

A conjunção de Plutão com o Sol, em janeiro, e os eclipses ao longo do ano trarão à tona padrões que precisam ser transformados, tanto em relacionamentos quanto nas suas estruturas internas. O auge dessa energia acontece no final de abril, quando Plutão, Marte e Lilith entram em uma quadratura, exigindo que você enfrente seus medos mais antigos e os transforme em força.

No amor, 2025 pede coragem para se abrir de forma verdadeira. Relacionamentos que não estão alinhados com sua essência podem se encerrar, enquanto conexões mais profundas e significativas encontrarão espaço para florescer.

Nos grupos e equipes em que você atua, será o momento de assumir um papel de destaque. Sua criatividade e intensidade poderão brilhar em espaços colaborativos, refletindo quem você realmente é. Este será um ano de libertação, Escorpião.

Você está sendo chamado a deixar de lado os pesos do passado e ocupar o seu lugar com autenticidade e força. É o momento de confiar no processo, abrir o coração e transformar os desafios em degraus para o seu crescimento."

Previsão do signo para 2025 em Sagitário: expansão e novos rumos

Sagitário terá Júpiter como guia em um ano de crescimento. “O primeiro semestre será voltado à comunicação e aos estudos, enquanto o segundo semestre trará força para laços familiares e emocionais”, explicou Valentim. Mudanças significativas também podem surgir nas áreas pessoal e profissional.

Confira:

"Sagitário, 2025 promete ser um ano vibrante e transformador, com oportunidades para expandir horizontes e redefinir o rumo da sua jornada. Com Júpiter, seu regente, guiando o ano, você estará mais alinhado ao seu potencial de crescimento e aprendizado do que nunca. Nos primeiros meses, Júpiter em Gêmeos amplifica sua capacidade de comunicação, estudos e conexões, mas também pede equilíbrio.

A quadratura com Saturno continua ativa até junho, te lembrando de gerenciar bem o tempo e as prioridades. Quando Júpiter entra em Câncer, o foco muda para o emocional, com uma energia mais voltada para suas raízes e relações familiares, fortalecendo esses laços e pedindo atenção à sua saúde emocional.

O primeiro semestre também traz a transição de Saturno e Netuno para Áries, dissipando a névoa confusa dos últimos anos e trazendo clareza. Esse é o momento para resgatar sua força interior e enxergar um novo mundo de possibilidades.

Os eclipses de março ativarão seus ideais e metas de longo prazo, sendo um convite para observar os sinais do universo e alinhar seus planos com o que realmente importa. No segundo semestre, as áreas de relacionamentos e parcerias ganham destaque.

Novos contratos, mudanças significativas e até reviravoltas no ambiente profissional podem surgir, possivelmente impactando sua vida pessoal, como a necessidade de ajustar sua rotina ou até mudar de residência. É um período movimentado, mas que trará transformações importantes. Socialmente, será um ano de expansão, atraindo pessoas que compartilham seus valores e ideais.

No amor, você terá a chance de fortalecer vínculos já existentes ou abrir espaço para conexões significativas, com um clima de romance que se intensifica ao longo do ano. No último trimestre, a entrada de Mercúrio e Marte em Sagitário trará um impulso renovado, mas o retrógrado de Mercúrio em novembro pedirá cautela para revisar estratégias antes de avançar.

Este é o seu ano para explorar, renovar e abraçar as mudanças. O universo está abrindo portas para que você crie um caminho mais alinhado com seus sonhos – aproveite essa energia e confie no processo. Sagitário, 2025 será o seu convite para um voo ainda mais alto."

Previsão do signo para 2025 em Capricórnio: alívio e reconstrução

Com Plutão deixando Capricórnio, 2025 será um ano de estabilidade e renovação. “Os eclipses destacarão comunicação e família, enquanto Urano em Gêmeos trará inovações no trabalho”, disse o astrólogo. O final do ano promete o fortalecimento de metas e novas perspectivas.

Confira:

"Capricórnio, 2025 chega como um sopro de alívio e renovação, trazendo a chance de respirar fundo após anos de transformações profundas. Com Plutão finalmente deixando seu signo, você entra em uma fase de reconstrução e estabilidade, onde tudo o que foi aprendido ao longo das últimas mudanças será a base para conquistas mais sólidas.

Esse é o momento para pausar, recuperar o equilíbrio e redirecionar sua energia sem perder de vista os objetivos de longo prazo que você tanto preza. O ano começa com uma energia introspectiva, marcada pela mudança do Eixo Nodal para Peixes e Virgem, desafiando você a soltar um pouco o controle e confiar no esforço que já investiu.

Os eclipses ao longo do ano ativam áreas importantes da sua vida, como comunicação, aprendizado e família, trazendo oportunidades para reorganizar e estruturar melhor suas bases. No núcleo familiar, algumas tensões podem surgir, mas com sua calma e sabedoria naturais, você conseguirá liderar e encontrar soluções.

A energia de Urano em Gêmeos no segundo semestre favorece abordagens inovadoras no trabalho, impulsionando sua criatividade e sua capacidade de adaptar ideias práticas a novos cenários. O final do ano será especialmente marcante, com uma sequência poderosa de trânsitos em Capricórnio.

Marte, Sol, Vênus e Juno entram no seu signo entre novembro e dezembro, trazendo uma energia de renovação e amor próprio que fortalecerá suas relações e consolidará tudo o que você construiu até agora. Esse é o momento de priorizar o que realmente importa e planejar com ambição os próximos passos, com o coração alinhado aos seus propósitos.

Capricórnio, 2025 é o ano de respirar, reconstruir e avançar com estratégia e confiança. O universo está te oferecendo o equilíbrio que você merece – aproveite para colocar em prática tudo o que aprendeu e abraçar essa nova fase com determinação e clareza."

Previsão do signo para 2025 em Aquário: coragem para a transformação

Plutão em Aquário marcará o início de um ciclo de autodescoberta e renovação. “Urano em Gêmeos trará criatividade e inovação a partir de julho”, destacou Valentim. O ano será marcado por mudanças internas e novas abordagens para equilibrar independência e colaboração.

Confira:

Aquário, 2025 é o ano em que o universo te chama para uma transformação profunda e verdadeira. Com Plutão estabelecido no seu signo pelos próximos 20 anos, você entra em uma fase de autodescoberta e renovação que vai redefinir a forma como você enxerga a si mesmo e o mundo ao seu redor.

Este é o momento de encarar o que precisa ser reformulado, tanto nas suas estruturas internas quanto nas relações e papéis sociais que você ocupa. Plutão não permite superficialidade – ele pede coragem para ir fundo e construir algo mais autêntico e poderoso. O ano começa intenso, com a conjunção de Plutão com o Sol em janeiro iluminando áreas da sua vida que precisam de atenção e crescimento.

Os eclipses de março serão momentos marcantes: o eclipse lunar em Virgem traz a chance de soltar padrões emocionais e mentais que não servem mais, enquanto o eclipse solar em Áries desperta sua coragem e criatividade, te incentivando a dar os primeiros passos em projetos alinhados à sua essência. Urano, seu regente moderno, também desempenha um papel crucial.

Até julho, ele ainda em Touro ajuda a consolidar mudanças estruturais. Mas, ao ingressar em Gêmeos no meio do ano, sua energia se volta para a inovação, ampliando sua criatividade, curiosidade e vontade de explorar novas formas de comunicação.

Esse trânsito é um convite para abraçar suas ideias fora da caixa e transformá-las em realidade, exatamente como só você sabe fazer. Com Netuno e Saturno entrando em Áries, a energia de tirar planos do papel ganha força.

Será um ano para se expressar de maneira mais assertiva, encontrar um equilíbrio entre independência e colaboração e, acima de tudo, explorar sua verdadeira essência. Questões de identidade e liberdade estarão em destaque, pedindo reflexões honestas sobre quem você é e o que deseja construir daqui para frente. 2025 é sobre coragem, movimento e autenticidade, Aquário.

O universo está te convidando a deixar para trás tudo o que não ressoa mais com sua essência e abraçar o futuro com determinação. É um ano para você ser o protagonista da sua própria história, guiado pela força transformadora de Plutão e pela inspiração inovadora de Urano.

Previsão do signo para 2025 em Peixes: equilíbrio entre sonho e realidade

Com Saturno e Netuno saindo temporariamente do signo, Peixes terá um ano para reorganizar sua vida. “Os eclipses trarão ajustes importantes nas relações, enquanto Júpiter favorecerá as bases familiares”, explicou. O segundo semestre será ideal para transformar sonhos em realidade.

Confira:

"Peixes, 2025 chega como um ano de respiro e renovação, um momento para aliviar o peso dos últimos anos e reencontrar o equilíbrio entre seus sonhos e a realidade.

Com Saturno e Netuno deixando temporariamente seu signo entre março e outubro, você terá uma pausa para reorganizar sua vida pessoal e emocional. Essa fase traz mais clareza e leveza, permitindo que você recarregue as energias e redefina suas prioridades.

O ciclo de eclipses no eixo Virgem-Peixes iluminará suas relações e parcerias, evidenciando o que precisa ser ajustado ou fortalecido. O eclipse lunar em Virgem, em março, será um convite para soltar padrões de auto-sacrifício e estabelecer limites mais claros.

Já o eclipse solar em setembro trará a oportunidade de reorganizar sua vida prática, consolidando mudanças importantes. Esses momentos serão chaves para alinhar suas interações e construir laços mais equilibrados e saudáveis.

No campo familiar, o ano promete movimento e transformações. Pode haver mudanças significativas, como uma nova residência ou revisões nas dinâmicas familiares. Júpiter, trazendo expansão, oferecerá o impulso para reestruturar seu lar e criar bases mais sólidas.

No entanto, com Saturno ingressando na casa das finanças, será essencial planejar com cuidado e evitar gastos impulsivos. Este é o momento de buscar estabilidade e usar sua intuição para fazer escolhas mais assertivas. A segunda metade do ano será mais leve e conectada com sua espiritualidade.

Trânsitos como os grandes trígonos de agosto, envolvendo Netuno em Peixes, Júpiter em Câncer e o Sol em Escorpião, criarão um cenário mágico para manifestar intenções e transformar sonhos em realidade. A Lua Cheia em Peixes, em setembro, será um ponto alto para confiar na sua intuição e deixar para trás fardos emocionais que não servem mais.

Peixes, 2025 é um ano de equilíbrio e renovação. Com um pé no mundo dos sonhos e outro na realidade, você terá a chance de alinhar suas aspirações mais profundas com passos concretos. Confie no processo, reorganize suas bases e abra espaço para um futuro mais leve e autêntico."

Previsão do signo para 2025: trânsitos planetários que moldam 2025

Segundo Thiago Valentim, os grandes trânsitos de 2025 trarão profundas mudanças coletivas:



Plutão em Aquário : Transformação social, avanços tecnológicos e democratização de ideias, até 2043.



: Transformação social, avanços tecnológicos e democratização de ideias, até 2043. Urano em Gêmeos : Novas formas de comunicação, ensino e mídia.



: Novas formas de comunicação, ensino e mídia. Netuno em Áries : Questionamento de ideologias antigas e renovação espiritual.



: Questionamento de ideologias antigas e renovação espiritual. Saturno em Áries: Estruturação de decisões assertivas, especialmente para líderes e governos.

Essas mudanças anunciam um período de reestruturação e novas possibilidades. “Términos, recomeços e mudanças radicais estarão em pauta, mas, com consciência, essas energias podem ser usadas como oportunidades de evolução e crescimento”, concluiu Valentim.

