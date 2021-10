Horóscopo do dia (19/10): previsão do seu signo para hoje, terça

01:00 | Out. 19, 2021

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, terça, 19 de outubro (19/10); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, terça, 19 de outubro (19/10). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a Lua em oposição a Mercúrio, Marte e Sol.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Procure valorizar sua privacidade e não se colocar em posição defensiva ao lidar com críticas. A Lua Cheia em seu signo tende a destacar fragilidade emocional associada à instabilidade do entorno, considerando que o referido astro se opõe a Mercúrio, Marte e Sol no setor de relacionamentos.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Talvez seja hora de descansar, pois há risco de estresse. Procure definir limites ao se envolver em problemas alheios. A Lua Cheia forma ângulos de oposição com Mercúrio, Marte e Sol no setor da saúde, sugerindo momento de vulnerabilidade emocional que pode se fazer presente no físico.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

É preciso ter moderação nas redes virtuais. O circuito social fragilizado pela tensão da Lua Cheia com Mercúrio, Marte e Sol pode freiar seu bom senso e lhe deixar mais crítica em relação às pessoas. Tente priorizar ações que não dependem de articulação interpessoal para não se decepcionar.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Busque definir prioridades e cumpri-las em tempo hábil. A Lua transita na área profissional, já na fase cheia, opondo-se a Mercúrio, Marte e Sol no setor doméstico, revelando momento de instabilidade frente às demandas diárias. Procure se conscientizar de que não dá para abraçar todas as causas.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Sua tensão com Mercúrio, Marte e Sol pode alertar para a necessidade de cultivar objetividade frente a tarefas complexas. Procure exercitar a diplomacia em prol de uma comunicação de qualidade. Eleva-se sua capacidade de subjetivação com a Lua Cheia na área espiritual, fazendo-lhe questionar mais.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Que tal exercitar a concentração? A Lua Cheia se opõe a Mercúrio, Marte e Sol no circuito do patrimônio, podendo destacar contradições emocionais que afetem seu rendimento e a gestão das demandas práticas. Busque avaliar se suas ações estão indo na contramão do bom senso para retomar o rumo.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Tente demonstrar maturidade e autocontrole. A Lua Cheia no setor de relacionamentos tende a colocar as parcerias em foco, exigindo capacidade diplomática para evitar os conflitos sugeridos na sua oposição com Mercúrio, Marte e Sol. Procure ter bom senso para saber quando se impor e quando ceder.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Procure descansar e recuperar as forças. A Lua Cheia na área de saúde se opõe a Mercúrio, Marte e Sol no setor de crise, de modo que suas emoções podem transbordar diante dos desafios, prejudicando o bem-estar físico. É preciso se conscientizar de que o esforço excessivo tende a ser prejudicial.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Convém se recolher e buscar atividades tranquilas, que possam lhe ajudar a recuperar o equilíbrio. Tensionando o circuito social, os ângulos de oposição que a Lua Cheia estabelece com Mercúrio, Marte e Sol tendem a alertar contra o desgaste emotivo que comprometer a convivência com as pessoas.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Busque agir de forma tranquila para saber identificar as prioridades e tomar as devidas providências. A Lua Cheia tensionada a Mercúrio, Marte e Sol no eixo familiar-profissional pode pedir habilidade para lidar com as demandas, que se acumulam em um período emocionalmente frágil.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Mesmo que suas necessidades pareçam insignificantes se comparadas às da maioria, é preciso não negligenciá-las. Tente agir em prol de acordos! Problemas para conciliar interesses são apontadas pela tensão que a Lua Cheia estabelece com Mercúrio, Marte e Sol no circuito comunicativo.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

É fundamental não se deixar influenciar por valores impostos pela maioria das pessoas. A passagem da Lua Cheia pela área material pode lhe trazer o desafio de não abater diante dos problemas, visto que o astro se opõe a Mercúrio, Marte e Sol, podendo revelar obstáculos a serem superados.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

