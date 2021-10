Horóscopo do dia (18/10): previsão do seu signo para hoje, segunda

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, segunda, 18 de outubro (18/10); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, segunda, 18 de outubro (18/10). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é deslocação da Lua e do Sol.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

O Sol migra para o setor íntimo e poderá iluminar questões importantes para a vida privada. Fase propícia aos processos de autoanálise, o que leva ao autoconhecimento e ao aprimoramento do trato interpessoal. A Lua transita no eixo crise-comunicação, ficando cheia ao passar por seu signo.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Como o Sol adentra o setor de relacionamentos, questões importantes que movem as parcerias se iluminam. Questões territoriais ficam em foco, sendo preciso preservar as individualidades,visto que a Lua se desloca no eixo amizades-material, ficando cheia ao passar pela área de crise.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

A rotina tende a ficar mais acolhedora nesta fase. Você pode se predispor ao aperfeiçoamento pessoal, o que eleva seu desempenho tanto individual como em parceria, já que a Lua se desloca entre o setor profissional e seu signo, ficando cheia ao passar pela área de amizades.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Sua percepção sobre a vida em comunidade pode se ampliar. O momento astrológico tende a favorecer a introspecção como caminho de aperfeiçoamento pessoal e dos processos cotidianos, pois a Lua transita no eixo espiritual-crise, que fica cheia ao passar pela casa do trabalho.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Ao adentrar a casa familiar, o Sol pode aquecer os vínculos fraternos e iluminar questões do dia a dia. Procure fortalecer o círculo de confiança, pois a Lua se desloca entre as áreas íntima e de amizades, ficando cheia no setor espiritual, levando-lhe a se reconectar com suas crenças e valores.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Seu carisma tende a se elevar agora. Busque se aprimorar profissionalmente, já que a Lua percorre o trecho compreendido no eixo relacionamentos-trabalho, ficando cheia nesse ínterim. Com isso, você pode fazer mudanças importantes nos projetos e parcerias em desenvolvimento.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

O Sol adentra o setor material, o que lhe faz melhorar sua relação com o dinheiro. É essencial buscar maior sintonia com o que lhe cerca, tanto nos processos de rotina, quanto nas relações presenciais ou virtuais, visto que a Lua transita no eixo cotidiano-espiritualidade, passando pela fase cheia.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

O Sol adentra seu signo, podendo elevar a vivacidade e a fé em si mesma. Fase de grande aprendizado a partir de suas vivências interpessoais, contribuindo com o aprimoramento das parcerias e o individual, pois a Lua migra do setor social ao íntimo, ficando cheia nesse ínterim.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Revisões e ajustes são fundamentais, especialmente com a Lua Cheia e o ingresso do Sol na área de crise. Seu espírito de coletividade pode se elevar, direcionando seu olhar às pessoas em busca de complementação e para fortalecer as parcerias, já que a Lua transita no eixo família-relacionamentos.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Aflora o sentimento de fraternidade com o Sol na casa das amizades. Tente aprimorar sua maneira de se expressar para o entorno e busque fazer acordos em prol da gestão das rotinas, pois a Lua transita no eixo comunicação-cotidiano, ficando cheia ao passar na área familiar.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

É possível que seu senso empreendedor possa ficar em alta a partir de agora. Momento pede maior capacidade de gestão dos recursos patrimoniais e das parcerias, visto que a Lua transita no eixo material-social, ficando cheia nesse ínterim, demandando acordos com o entorno imediato.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

O Sol adentra a casa espiritual, o que promove expansão da consciência. Busque fazer ajustes entre as expectativas pessoais e as do entorno, aprimorando o convívio e o dia a dia, pois a Lua transita entre seu signo e o setor familiar, passando pela fase cheia nesse ínterim.

