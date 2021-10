Horóscopo do dia (16/10): previsão do seu signo para hoje, sábado

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, sábado, 16 de outubro (16/10); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sábado, 16 de outubro (16/10). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o trânsito entre Lua, Vênus e Netuno.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Vênus em quadratura à Lua pode indicar situações que minem a autoestima. Busque se preservar, privilegiando conforto e tranquilidade. Lua e Netuno se aproximam no setor de crise, e o excesso de sensibilidade tende a afetar o entendimento dos problemas e potencializá-los.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Procure cultivar inteligência emotiva para administrar os conflitos que apareçam e buscar imparcialidade em seus julgamentos, para que idealizações não prejudiquem a percepção real dos fatos e das pessoas. Os trânsitos de Lua, Vênus e Netuno tendem a sugerir desafetos minando a convivência.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

É fundamental buscar fazer acordos, deixando as vaidades de lado e empregando o bom senso nos julgamentos. O bem-estar cotidiano tende a ficar comprometido por demandas que abalam o equilíbrio emocional, como sugere a aspectação lunar com Vênus e Netuno no eixo trabalho-relacionamentos.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Busque equilibrar mente e coração para não se deixar levar por ilusões e cultivar serenidade. Os aspectos que a Lua realiza com Vênus e Netuno podem intensificar os processos emocionais em detrimento da razão, predispondo-lhe a fantasiar situações fora da realidade e a dramatizar os desafios.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Tente prezar por discrição, especialmente a respeito da vida privada, valorizando quietude e conforto. Sua postura pode se mostrar emocionalmente instável, face aos aspectos que a Lua realiza com Vênus e Netuno e que tensionam os setores íntimo e social, o que compromete a qualidade dos argumentos.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Idealizar os entes queridos tende a gerar frustrações. Busque apreciá-las como são. A Lua no setor de relacionamentos se aproxima de Netuno e quadra com Vênus, mostrando a necessidade de cuidar da autoestima para que as carências afetivas não sobrecarreguem quem está por perto.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Procure cultivar otimismo, pois dias melhores virão. Dramas pessoais tendem a aflorar com a quadratura Lua-Vênus no eixo cotidiano-comunicação, interferindo na gestão da vida prática. Tente cuidar do seu bem-estar, prezando por hábitos saudáveis, já que doenças de fundo emocional podem surgir.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Busque não se deixar seduzir facilmente pelo que tem apelo estético ou emotivo e se deixar influenciar pelo entorno. Os aspectos que a Lua forma com Vênus e Netuno entre o setor de prazeres e o material podem lhe predispor a buscar felicidade no que o dinheiro pode comprar. Cuidado!

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Tente evitar levar as divergências para o lado pessoal e deixar que o ego lhe domine. A Lua no setor familiar se aproxima de Netuno e quadra com Vênus em seu signo, apontando sensibilidade excessiva interferindo no convívio com o entorno imediato, o que tende a gerar desafetos.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Procure não alimentar hostilidade, mesmo que o entorno lhe pressione. É preciso combater rancor com amor! O pessimismo é obstáculo a enfrentar, já que a Lua se aproxima de Netuno e quadra com Vênus no eixo comunicação-crise. Com isso, você tende a ter a confiança abalada.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Busque saber resistir às compras por prazer, evitando misturar negócios e amizades. Flutuações financeiras decorrentes do emocional instável são anunciadas pela Lua no setor material se aproximando de Netuno e quadrando com Vênus. Tente ficar atenta para que suas carências não ditem os gastos.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Convém se observar para que a elevada carga emotiva não afete a imparcialidade dos julgamentos. A Lua se aproxima de Netuno em seu signo e quadra com Vênus no setor do trabalho, de modo que flutuações emocionais tendem a interferir na gestão das tarefas e afetar a imagem profissional.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

