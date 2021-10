Horóscopo do dia (14/10): previsão do seu signo para hoje, quinta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, quinta, 14 de outubro (14/10); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quinta, 14 de outubro (14/10). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão entre Sol e Marte.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Como alerta Urano tensionado no setor material, tente evitar misturar finanças e amizades. A Lua encontra Saturno e Júpiter e forma trígonos com Mercúrio, Marte e Sol no circuito dos relacionamentos, sugerindo momento de cumplicidade que pode levar ao fortalecimento dos vínculos de confiança.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Procure não perder a compostura diante de atritos, devido a Urano tensionado. Sua capacidade empreendedora tende a aflorar com a Lua conjunta a Saturno e Júpiter no setor profissional, o que pode levar a ações estrategicamente planejadas e articuladas em parceria durante este ciclo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Busque não perder a compostura diante de imprevistos, como alerta Urano tensionado. A Lua encontra Saturno e Júpiter, sugerindo fortalecimento de valores que pode lhe dar estabilidade emotiva e favorecer a qualidade da vida em comunidade, devido à harmonia desse trio com Mercúrio, Marte e Sol.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Tente evitar interferências externas na vida privada, devido a Urano tensionado. A quietude pode contribuir com sua capacidade de concentração, promovendo reflexões que elevam a qualidade do cotidiano, como aponta o encontro da Lua com Saturno e Júpiter, e os trígonos com Mercúrio, Marte e Sol.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

É preciso saber lidar com a pressão ligada ao trabalho, como alerta Urano tensionado. A interação humana pode se beneficiar da sua sociabilidade, gerando entendimento, considerando o encontro da Lua com Saturno e Júpiter, e os trígonos com Mercúrio, Marte e Sol no eixo relacionamentos-comunicação.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Urano tensionado tende a alertar contra imediatismos, pois alguns dos resultados só virão a longo prazo. Afloram senso crítico e praticidade, levando-lhe a aproveitar as oportunidades e a superar os desafios, como sugere a Lua conjunta a Saturno e Júpiter e os trígonos com Mercúrio, Marte e Sol.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Que tal se afastar do que gera instabilidade? A Lua encontra Saturno e Júpiter no setor dos prazeres, o que lhe faz usufruir com parcimônia dos momentos de diversão e das interações online, elevando a qualidade das vivências, como aponta a harmonia com Mercúrio, Marte e Sol.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Busque cultivar diplomacia ao lidar com conflitos interpessoais. A Lua conjunta a Saturno e Júpiter tende a lhe deixar comprometida com a vida familiar, fazendo-lhe aperfeiçoar a qualidade da rotina e se dedicar em resolver os problemas, conforme indicam os trígonos com Mercúrio, Marte e Sol.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Desafios do cotidiano tendem a elevar o estresse, mas os esforços podem prosperar. União e comprometimento permeiam as relações humanas, fortalecendo o círculo de confiança, como aponta a Lua conjunta a Saturno e Júpiter, além dos trígonos com Mercúrio, Marte e Sol.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Tente ser socialmente reservada, devido à tensão uraniana. O encontro da Lua com Saturno e Júpiter pode destacar seu lado empreendedor, favorecendo a gestão de recursos e processos do cotidiano. O senso de ocasião tende a lhe permite conquistas importantes, dada a harmonia com Mercúrio, Marte e Sol.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Procure não se deixar desestabilizar por desafios familiares. A Lua em seu signo encontra Saturno e Júpiter e forma trígonos com Mercúrio, Marte e Sol, o que lhe deixa segura de si e com entendimento mais apurado sobre os acontecimentos que exigem tomada de posição.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Conflitos humanos tendem a lhe deixar na defensiva. Busque se abrir aos acordos. Sua capacidade de superação tende a se elevar com a Lua conjunta a Saturno e Júpiter e em trígono com Mercúrio, Marte e Sol no circuito de crise, contribuindo com ações eficazes diante dos problemas.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

Mais sobre signos



Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para quarta, 13 de outubro (13/10).

Tags