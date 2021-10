Horóscopo do dia (13/10): previsão do seu signo para hoje, quarta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, quarta, 13 de outubro (13/10); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quarta, 13 de outubro (13/10). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o encontro da Lua Crescente com Plutão.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Busque motivar suas parcerias sem imposição, mostrando a elas as oportunidades que afloram agora. O senso crítico tende a lhe guiar na gestão do trabalho diante do encontro entre Lua e Plutão, embora sua postura rigorosa possa gerar conflitos, pois a referida dupla quadra com Marte e o Sol.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

É preciso ter consciência de que nem tudo pode ficar sob seu controle, como alerta a tensão a Lua Crescente e Plutão com Sol e Marte, o que flexibiliza a postura. Um olhar minucioso e crítico tende a lhe levar a avaliar os acontecimentos que afetem na qualidade do dia a dia.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Como alerta a tensão com Sol e Marte, cuidado para que suas ações não conflitem com o entorno, já que desafios permeiam a coletividade. A Lua Crescente encontra Plutão no setor íntimo, levando-lhe a se aprofundar em temas complicados que vêm impactando em sua vida.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Rigor em excesso pode bloquear o usufruto íntimo e levar a atritos, dada a tensão com Sol e Marte, por isso tente se harmonizar com as pessoas. Transitando na área de relacionamentos, a Lua Crescente encontra Plutão, o que lhe faz se mostrar rigorosa no trato interpessoal.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

A falta de diplomacia nas relações humanas tende a gerar estresse, como alerta a tensão com Sol e Marte. Que tal rever sua postura? O senso crítico tende a aflorar e contribuir com posicionamento estratégico em prol das rotinas, devido ao encontro entre a Lua Crescente e Plutão.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

A sofisticação que você procure pode ser alcançada com economia. A seletividade que marca presença no encontro da Lua Crescente com Plutão tende a ajudar com o usufruto de prazeres íntimos, embora possa faltar critério nos gastos financeiros, visto que Sol e Marte quadram com a referida dupla.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Procure cultivar serenidade e transmitir para o entorno para neutralizar o estresse e o imediatismo apontados por Sol e Marte tensionados à Lua e Plutão. Situações difíceis podem ganhar corpo na esfera privada, fazendo-lhe direcionar o senso crítico em busca de soluções.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Durante esta fase, busque controlar a agressividade e exercitar a diplomacia nas relações humanas. Sua capacidade argumentativa tende a se revestir de senso crítico com a Lua Crescente conjunta a Plutão no setor comunicativo, deixando-lhe implacável nas discussões.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Aflora o senso estratégico na gestão de recursos, mas sem deixar que críticas excessivas abalem o trato humano, como alerta a tensão com Sol e Marte. O momento pede posturas criteriosas e voltadas aos aspectos práticos do cotidiano, já que a Lua Crescente encontra Plutão no setor material.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

O ambiente de trabalho tende a ficar propenso a atritos por conta de posturas arbitrárias. Sendo assim, procure se esforçar para que o convívio seja amigável, sobretudo agora. A Lua Crescente se une a Plutão em seu signo, podendo trazer autocrítica e responsabilidade.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Tente evitar tomar decisões no calor do momento e procure buscar privacidade. O encontro da Lua Crescente com Plutão na área de crise tende a revelar uma fase em que os contratempos demandam reflexões aprofundadas e um planejamento estratégico de longo prazo.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Busque evitar julgar os outros. A conjunção entre a Lua Crescente e Plutão no setor de amizades tende a lhe deixar rigorosa com suas parcerias. Com isso, a qualidade das suas experiências pode se elevar se você souber lidar com divergências de opinião sem alimentar ressentimentos.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

