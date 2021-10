Horóscopo do dia (11/10): previsão do seu signo para hoje, segunda

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, segunda, 11 de outubro (11/10); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, segunda, 11 de outubro (11/10). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a Lua Crescente.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

O empreendedorismo tende a ganhar corpo com a Lua Crescente no setor do trabalho. Esta fase tende a promover autoconhecimento em meio à vivência dos obstáculos. Procure dar sentido aos fatos e para lhe deixar consciente das chances e limitações, já que a Lua transita no eixo espiritual-crise.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Dilemas existenciais podem tomar corpo com a Lua Crescente na casa espiritual. Momento de autoanálise que lhe faz aperfeiçoar sua relação com questões importantes para a vida privada, como o patrimônio e as parcerias, pois a Lua transita entre as áreas íntima e de amizades.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Os desafios costumam servir para depurar certos vínculos, promovendo ajustes que fortalecem o círculo de confiança. A fase favorece o aprimoramento das parcerias, no âmbito pessoal e profissional, visto que a Lua transita entre as áreas de relacionamentos e de trabalho, ficando crescente.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

As parcerias podem desabrochar com a Lua Crescente no setor de relacionamentos, o que oportuniza ações em conjunto. Busque estruturar a vida cotidiana, de maneira a promover estabilidade física e emocional, pois a Lua transita entre as áreas da rotina e da espiritualidade.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

O dia a dia se dinamiza durante a Lua Crescente e as parcerias que se desenvolvem no cotidiano. Tente promover mudanças entre o coletivo e o individual, pois a Lua se desloca entre as áreas social e íntima. Acordos e a diplomacia diante de atritos tendem a se mostrar necessários.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

O interesse pelas interações virtuais durante a Lua Crescente pode se ampliar, gerando intercâmbios. Momento pode direcionar o olhar para as questões humanas na vivência do dia a dia, já que a Lua transita no eixo família-relacionamentos, oportunizando ajustes em prol do convívio.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Sua relação com as questões do lar se eleva, especialmente agora. Esta fase pode ser ótima para zelar pela qualidade do trato interpessoal, tornando possível acordos que favorecem as rotinas, visto que a Lua transita entre as áreas comunicativa e do cotidiano.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Amplia-se o espaço de interlocução na Lua Crescente. É preciso aproveitar para fazer acordos. O momento tende a pedir capacidade de gestão das questões orçamentárias e dos processos que envolvem articulação interpessoal, já que a Lua transita entre as áreas material e social.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Seu lado empreendedor pode aflorar. Busque aproveitar para otimizar as questões materiais. Procure fazer ajustes importantes na vida privada, tendo como ponto de partida definições sobre as suas prioridades, considerando que a Lua transita entre seu signo e a área familiar.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Tente rever prioridades e definir metas, pois com a Lua Crescente seus interesses tendem a se expandir. Você poderá tomar postura frente aos problemas, perpassando questões de ordem prática e interpessoais, já que a Lua transita entre as áreas de crise e de comunicação.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Durante esta fase, os desafios tomam corpo, podendo pedir equilíbrio e capacidade gestora. É fundamental avaliar o quanto as questões coletivas estão interferindo na vida privada para realizar ajustes práticos, pois a Lua se desloca entre a área de amizades e a material.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

As parcerias podem ganhar impulso na Lua Crescente. Tente aproveitar para se articular com seus pares. Esta fase destaca situações que pedem senso de organização e empenho prático, visto que a Lua transita entre a área profissional e seu signo, favorecendo o amadurecimento pessoal.

