Horóscopo do dia (25/09): previsão do seu signo para hoje, sábado

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, sábado, 25 de setembro (25/09); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sábado, 25 de setembro (25/09). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão entre Lua, Vênus e Júpiter.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Atenção aos limites financeiros para não se exceder. Busque exercitar o senso crítico apurado pelo trígono Lua-Plutão no processo decisório. Carências emotivas tendem a aflorar com a Lua tensionada a Vênus e Júpiter, predispondo-lhe a buscar compensações no que o dinheiro pode comprar.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Como sugere o trígono Lua-Plutão, tente se recolher e praticar autocrítica, a fim de neutralizar comportamentos autossabotadores. A Lua em seu signo forma aspectos tensos com Vênus e Júpiter, predispondo-lhe a reações altamente emotivas diante de situações que você não gosta.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Busque identificar os fatores que geram instabilidade e traçar estratégias, conforme sugere o trígono Lua-Plutão. Dramas pessoais tendem a se fazer presentes com a Lua tensionada a Vênus e Júpiter, desestabilizando a autoconfiança e a tomada de postura na gestão do dia a dia.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Muitas das críticas que lhe fizerem podem lhe ajudar a se aperfeiçoar, como sugere o trígono Lua-Plutão. Afloram desafetos, rendendo-lhe decepções nas relações, devido à tensão lunar com Vênus e Júpiter. Tente evitar criar expectativas quanto às pessoas, respeitando o direito de escolha delas.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Que tal exercitar a impessoalidade e a imparcialidade na gestão das dificuldades? As parcerias de trabalho podem ficar fragilizadas na tensão lunar com Vênus e Júpiter, sugestiva de conflitos de vaidade afetando a gestão conjunta das demandas e o usufruto das oportunidades.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Tente fazer retirada estratégica para colocar a cabeça em ordem e avaliar suas possibilidades, dada a harmonia lunar com Plutão. Inseguranças podem marcar presença com a Lua tensionada a Vênus e Júpiter. Com isso, você fica hesitante no trato interpessoal e em situações que pedem postura confiante.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Busque dar valor ao convívio familiar, pois o trígono Lua-Plutão nutre o usufruto íntimo. A Lua tensionada a Vênus e Júpiter tende a pedir cautela na extroversão da vida privada e controle dos gastos financeiros, já que o emocional oscilante pode lhe fazer agir sem o o devido planejamento.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Procure manter a objetividade e usar de argumentos bem embasados, como aponta o trígono Lua-Plutão. A tensão entre Lua, Vênus e Júpiter pode indicar atritos nos relacionamentos pessoais, prejudicando a qualidade do convívio e providências importantes sobre a rotina doméstica.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

É importante tirar o foco das lamentações e se concentrar nas providências, favorecidas no trígono Lua-Plutão, pois elas podem lhe ajudar e recobrar o equilíbrio. Preocupações ligadas à rotina tendem a se fazer presentes agora, interferindo no discurso, que se reveste de emotividade e pessimismo.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Busque tirar o foco das pessoas e resgatar seu equilíbrio interior, como sugere a harmonia Lua-Plutão. Lua, Vênus e Júpiter tensionados tendem a lhe predispor a adotar postura manipuladora nas relações, refletindo em inseguranças emocionais tomando corpo durante esta fase.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Devido ao trígono Lua-Plutão, procure ser objetiva e menos emocional, a fim de superar os desafios. Você pode se mostrar criteriosa e exigir comprometimento das pessoas do entorno nas questões que as envolvem, conforme aponta a tensão envolvendo Lua, Vênus e Júpiter.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

É fundamental privilegiar os contatos íntimos ou mesmo atividades introspectivas em que você possa exercitar o senso crítico. A Lua na área comunicativa pode estabelecer aspectos tensos com Vênus e Júpiter, elevando a carga emotiva no discurso e afetando o trato interpessoal.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

Mais sobre signos



Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para sexta, 24 de setembro (24/09).

Tags