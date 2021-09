Horóscopo do dia (24/09): previsão do seu signo para hoje, sexta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, sexta, 24 de setembro (24/09); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sexta, 24 de setembro (24/09). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a conjunção de Lua e Urano.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

A gestão financeira pede comprometimento e disciplina, já que Lua e Urano conjuntos na área material sugerem gastos impulsivos e prejudiciais ao orçamento, especialmente diante da tensão de ambos com Saturno, Vênus e Júpiter. Não é hora de ousar nos investimentos. Cuidado!

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Procure ficar atenta para que suas ações não pesem nos outros, avaliando previamente como conciliar os interesses. As relações tendem a entrar em conflito diante do choque de prioridades apontado pelos aspectos tensos que Lua e Urano conjuntos formam com Saturno, Vênus e Júpiter.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Tente não deixar que suas insatisfações ditem o rumo dos acontecimentos. Os desafios lhe fazem questionar a vida e a se mostrar contestadora com o entorno, visto que Lua e Urano conjuntos no setor de crise formam ângulos tensos com Saturno, Vênus e Júpiter.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Busque não abrir mão dos seus planos para agradar aos outros ou ceder a pressões dos outros. Os interesses coletivos tendem a conflitar com os individuais frente à conjunção Lua-Urano no setor de amizades e aos aspectos tensos dessa dupla com Saturno, Vênus e Júpiter, pedindo capacidade diplomática.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

É preciso se cercar de dados para embasar o pensamento. As parcerias tendem a se deparar com o desafio de conciliar oportunidades de mudança com posturas tradicionais, dado o encontro Lua-Urano no setor do trabalho e sua tensão com Saturno, Vênus e Júpiter.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Tente mudar sua postura quanto ao que lhe incomoda, exercitando sua capacidade de adaptação e facilitando o trato interpessoal. Lua e Urano unidos no setor espiritual e tensionados a Saturno, Vênus e Júpiter podem lhe confrontar com suas insatisfações e lhe fazer questionar o entorno.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Que tal ter coerência com seu orçamento? Afloram seus instintos com o encontro Lua-Urano no setor íntimo, o que lhe faz romper com convenções e se lançar em aventuras. Isso pode ser prejudicial sob diversos aspectos, especialmente quanto as finanças, dada a tensão com Saturno, Vênus e Júpiter.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Procure evitar discussões e privilegiar atividades nas quais possa atuar com autonomia. Posturas conflitantes no trato humano tendem a tomar corpo com Lua e Urano conjuntos no setor de relacionamentos e tensionados a Saturno, Vênus e Júpiter, afetando a rotina em casa e no trabalho.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Planejamento é fundamental! Lua e Urano unidos no setor do cotidiano podem insuflar mudanças. Busque conduzir de forma coerente com suas possibilidades e a concordância do entorno ou as consequências podem ser danosas, como aponta a tensão dessa dupla com Saturno, Vênus e Júpiter.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

É preciso ter consciência dos limites para evitar exageros, pois Lua e Urano encontra-se tensionada com Saturno, Vênus e Júpiter. Faça escolhas responsáveis. O momento astrológico lhe predispõe a sair da rotina em busca de estímulos que deixem a vida mais aprazível.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Tente flexibilizar o pensamento e abrir mão do controle do processo decisório, como alerta a tensão da Lua-Urano com Saturno, Vênus e Júpiter. A dupla no setor familiar indica a proximidade de eventos que prejudicam a rotina, forçando-lhe a mudanças nem sempre bem-vindas.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Busque evitar polêmicas. O encontro Lua-Urano na área da comunicação sugere que ideias contestadoras podem dividir opiniões, dificultando não apenas o convívio com as pessoas, como colocando em xeque suas parcerias, devido à tensão com Saturno, Vênus e Júpiter.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

