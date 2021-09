Horóscopo do dia (23/09): previsão do seu signo para hoje, quinta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, quinta, 23 de setembro (23/09); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quinta, 23 de setembro (23/09). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o encontro entre Marte e Sol.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Busque evitar gastos desnecessários e investimentos sem planejamento, atuando com critério e disciplina. As finanças pedem prudência, especialmente quando aplicadas ao usufruto do lazer, já que Lua e Urano se encontram no setor material e formam aspectos tensos com Saturno e Vênus.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Procure atuar em prol de acordos. Lua e Urano conjuntos em seu signo tendem a lhe deixar aberta a experimentar dar toques originais em suas ações. É fundamental ter o máximo de cuidado para que suas escolhas não acabem provocando rupturas em suas parcerias.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Busque organizar o pensamento. Conflitos existenciais tendem a aflorar com Lua e Urano conjuntos na área de crise, despertando-lhe desejo de mudança. A referida dupla se aspecta de modo tenso com Saturno e Vênus, sendo necessário lidar com desafios de ordem prática e interpessoal.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Tente evitar seguir caminhos que lhe tirem da zona de conforto, como alerta a tensão da referida dupla com Saturno e Vênus, privilegiando prazeres responsáveis em ambientes seguros. O meio social pode surgir com iniciativas inovadoras para lhe tirar da rotina durante esta fase.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

É preciso ser diplomática ao lidar com a diversidade de pensamento. Iniciativas inovadoras na gestão do trabalho e do cotidiano podem encontrar fortes opositores, pois Lua e Urano se encontram no setor profissional e formam aspectos tensos com Saturno e Vênus. Tente conciliar inovação e tradição.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

A insatisfação tende a tomar corpo, pois as idealizações conflitam com a realidade. Tente entender a importância de encontrar sentido no presente. Dilemas existenciais afloram com o encontro Lua-Urano no setor espiritual e sua tensão com Saturno e Vênus, afetando a vivência com a rotina e o entorno.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Busque ser responsável e seguir caminhos seguros. Lua e Urano se encontram no setor relacionado à intimidade e ao patrimônio, podendo lhe fazer agir de forma instintiva e inconsequente, sem ponderar sobre os riscos, já que a referida dupla forma aspectos tensos com Saturno e Vênus.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

O choque de valores tende a parecer insustentável. Com diplomacia é possível pacificar a rotina. Afloram conflitos interpessoais frente à dificuldade de conciliar os interesses no cotidiano, devido ao encontro Lua-Urano no setor de relacionamentos e aos aspectos tensos de ambos com Saturno e Vênus.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

O apego a padrões pode render processo sofrido, dada a tensão da referida dupla com Saturno e Vênus. Tente flexibilizar o pensamento. Situações inusitadas lhe tiram da zona de conforto com Lua e Urano conjuntos no setor do cotidiano, o que lhe força a rever conceitos e a se adequar ao novo.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Como alerta a tensão da Lua e Urano com Saturno e Vênus, procure não abaixar a guarda com relação ao seu bem-estar, especialmente frente à pandemia, privilegiando situações seguras e econômicas. Este momento pode lhe despertar a vontade de sair da rotina e romper com padrões.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Busque se adaptar aos acontecimentos e demonstrar cortesia. Os acontecimentos podem sacudir sua rotina. Isso lhe obriga a abrir mão do controle e a superar conflitos de vaidade nas relações, considerando que Lua e Urano se encontram no setor familiar e formam aspectos tensos com Saturno e Vênus.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

É importante ser discreta sobre os planos que você vem idealizando para evitar interferências. Conflitos ideológicos afloram com Lua e Urano conjuntos no setor comunicativo e tensionados a Saturno e Vênus. Sendo assim, busque ter postura flexível e diplomática para que o convívio não se abale.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

