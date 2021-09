Horóscopo do dia (22/09): previsão do seu signo para hoje, quarta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, quarta, 22 de setembro (22/09); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quarta, 22 de setembro (22/09). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o encontro entre Marte e Sol.

Sobre o assunto 22 de setembro (22/09): Aniversário de famosos no dia de hoje; veja lista

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

É preciso se impor perante as pessoas, mas cuidado com a agressividade para não darr espaço para conflitos que afetem o convívio. O trato interpessoal tende a se mostrar fonte de estímulo e de estresse, já que o Sol adentra o setor dos relacionamentos, vindo a encontrar Marte.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Busque cuidar da saúde e valorizar a prática de exercícios, pois as demandas pedem preparo físico. Você pode ter cotidiano dinâmico, considerando o ingresso do Sol na área das rotinas e seu encontro com Marte, o que também é sugestivo de situações que demandam maiores esforços e desenvoltura.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Que tal evitar correr riscos? O setor social recebe o trânsito do Sol, que encontra o de Marte, anunciando momentos estimulantes na interação humana, ainda que conflitos se façam presentes. Você pode se perceber mais aberta, mas é importante atuar com prudência devido à pandemia.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

O Sol encontra Marte e pode lhe estimular a dinamizar o dia a dia e a atuar com proatividade, embora a impaciência possa ser um desafio. A vida doméstica tende a ganhar destaque com a passagem do astro-rei para a área familiar, deixando-lhe engajada nas tarefas e em questões envolvendo o entorno.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Tente evitar impor seus pontos de vista e exercitar a escuta para que a interlocução seja aprazível e saudável. A entrada do Sol na área comunicativa pode lhe deixar espontânea e aberta a intercambiar conhecimento, apesar da intolerância aflorar no encontro com Marte, dificultando a interação.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Procure ponderar antes de tomar decisões que afetem no orçamento e evitar a competitividade nociva. Seu olhar frente aos investimentos pode se ampliar, além do seu senso de oportunidade no usufruto dos recursos, visto que o Sol ingressa no setor material e encontra Marte.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Busque controlar a agressividade. O ingresso do Sol em seu signo tende a promover estímulos para a autoconfiança, o que lhe faz atuar de forma decidido. Coragem não vai lhe faltar, pois o astro-rei encontra Marte. Atenção para não faltar a prudência diante de situações de risco.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Tente ponderar sobre os acontecimentos e ser estratégica em suas ações. O Sol adentra o setor de crise e encontra Marte, destacando fase de maior clareza sobre os obstáculos, como também de ansiedade, imprudência e intolerância, pois o emocional aflora com intensidade e pode minar o bom senso.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Busque estimular as pessoas e tente manter a competitividade em níveis aceitáveis. A área de amizades recebe o Sol, podendo despertar seu interesse por situações em que o companheirismo se faça presente, e em que possa exercitar seu potencial de liderar, pois o astro-rei encontra Marte.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Situações competitivas tendem a lhe atrair, mostrando seu lado proativo e implacável, mas tente não abrir mão da ética e do companheirismo. É preciso saber compartilhar as vitórias. O Sol encontra Marte no setor do trabalho, deixando-lhe mais ambiciosa e conduzindo as demandas com força de vontade.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Procure evitar que a vontade de sair da rotina lhe faz negligenciar as precauções decorrentes da pandemia. Seus horizontes podem se ampliar com a entrada do Sol na área espiritual, conectando-lhe com seus ideais de vida e levando-lhe a se lançar em situações novas, pois o astro-rei encontra Marte.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

O Sol encontra Marte, aflorando os instintos, o que deve ser observado para que não afetem a prudência. A entrada do astro-rei no setor íntimo pode iluminar o lado prazeroso da vida privada e os desafios, ajudando-lhe a se posicionar de forma segura frente ao que exige ajuste.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

Mais sobre signos



Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para terça, 21 de setembro (21/09).

Tags